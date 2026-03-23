Golpe a la mafia de las angulas en Guipúzcoa y Francia: 10 detenidos y 445 kilos incautados

La Guardia Civil y la Gendarmería francesa han desmantelado una red de tráfico ilegal de angulas en una operación que se ha saldado con la detención e investigación de diez personas en Guipúzcoa y el sur de Francia, así como con la incautación de 445 kilos de este producto.

La operación, denominada Putzua, se inició a comienzos de 2025 tras detectarse una red de pescadores furtivos asentada entre el sur de Francia y el País Vasco que incumplía de forma sistemática la obligación de declarar sus capturas.

Este procedimiento permitía romper la trazabilidad de la mercancía y facilitar su venta a una empresa española para su comercialización ilegal en el territorio nacional. Al carecer de control sanitario y de trazabilidad, el producto no era apto para el consumo humano.

Como resultado de la investigación, en Guipúzcoa han sido detenidas cuatro personas. Además, se han registrado sedes empresariales, viveros y domicilios, donde se han intervenido 28 kilogramos de angulas vivas, 407 kilos de angula congelada y 65.000 euros en efectivo.

En Francia, por su parte, se han practicado seis registros y seis detenciones, con la intervención de 10 kilos de angula congelada y 13.000 euros en efectivo.

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Asimismo, a los implicados se les han bloqueado activos bancarios por valor de 416.000 euros y se han embargado fincas y vehículos valorados en 2,78 millones de euros.

Una especie protegida con alto valor en el mercado

La Guardia Civil ha recordado que la anguila europea (Anguilla anguilla), cuyos ejemplares juveniles se conocen como angulas, se encuentra en una situación crítica, según el catálogo de la UICN.

Además, está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), acuerdo que regula el comercio internacional de animales y plantas silvestres y que prohíbe la exportación de esta especie fuera de la Unión Europea.

La elevada demanda en el mercado asiático, donde el kilo puede alcanzar los 5.000 euros, ha propiciado la aparición de organizaciones criminales especializadas en desviar partidas de angula viva para su envío a Asia.

La investigación ha sido dirigida en España por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Sebastián, con el apoyo técnico de las autoridades de Pesca y Salud Pública de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La operación se ha desarrollado de forma conjunta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona de la Guardia Civil y la Oficina Central de Lucha contra las Amenazas al Medio Ambiente y la Salud Pública de la Gendarmería Nacional francesa.

Las actuaciones han sido coordinadas mediante una Orden Europea de Investigación, con el apoyo de Europol, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea.