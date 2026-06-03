Cómo limpiar ollas y sartenes con cáscara de patata

Las cáscaras de patata podrían tener una segunda vida más allá del cubo de los residuos. Lo que para muchos es un simple desecho orgánico se está consolidando como una alternativa casera para limpiar ollas y sartenes, gracias a las propiedades naturales del almidón que contiene este tubérculo.

La acumulación de grasa, restos de alimentos quemados y manchas provocadas por el calor es uno de los problemas más habituales en la cocina. Frente a los productos químicos específicos o los remedios tradicionales basados en vinagre y limón, algunos expertos en limpieza doméstica destacan el potencial de las cáscaras de patata para facilitar la eliminación de suciedad adherida en determinados materiales.

El secreto reside en el almidón, un compuesto vegetal que, al combinarse con agua caliente, ayuda a reblandecer restos incrustados en las superficies metálicas.

Un método sencillo y sostenible

El procedimiento requiere pocos ingredientes: cáscaras de dos o tres patatas, agua caliente y, opcionalmente, una cucharada de sal gruesa. Para aplicarlo, basta con introducir las cáscaras en la olla o sartén, cubrirlas con agua y llevar la mezcla a ebullición durante unos 15 minutos.

Una vez retirado del fuego, se deja reposar el contenido unos minutos y, posteriormente, se vacía el recipiente. Las propias cáscaras, aún húmedas, pueden utilizarse para frotar suavemente las zonas más afectadas por la grasa o los restos carbonizados. En caso de manchas persistentes, la sal gruesa puede potenciar el efecto limpiador.

Tras el proceso, se recomienda aclarar con agua templada, aplicar un detergente suave si fuera necesario y secar cuidadosamente el utensilio para evitar la aparición de manchas de humedad.

No todos los materiales reaccionan igual

Este truco resulta especialmente útil en ollas de acero inoxidable, utensilios de aluminio y sartenes de hierro fundido. Sin embargo, los especialistas advierten de que no todos los materiales admiten el mismo tratamiento.

Las superficies antiadherentes, como las que incorporan revestimientos de teflón, requieren cuidados más delicados. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda evitar productos abrasivos y utensilios que puedan deteriorar la capa protectora, ya que cualquier arañazo reduce su eficacia y acorta su vida útil.

También se desaconseja el uso de estropajos metálicos en recipientes de acero inoxidable o hierro fundido, ya que pueden provocar marcas permanentes y favorecer procesos de oxidación con el paso del tiempo.