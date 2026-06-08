Cómo preparar tu vivienda antes de las vacaciones: evita fugas, robos y malos olores

Las vacaciones suelen comenzar mucho antes de subir al coche o llegar al aeropuerto. Antes de cerrar la puerta de casa durante varios días o semanas, conviene dedicar unos minutos a preparar la vivienda para evitar averías, problemas de seguridad o desagradables sorpresas a la vuelta.

Expertos en mantenimiento doméstico coinciden en que una vivienda vacía puede convertirse en un foco de riesgos si no se toman ciertas precauciones. Desde fugas de agua hasta malos olores, pasando por consumos eléctricos innecesarios o intentos de robo, son situaciones que pueden evitarse con una sencilla planificación previa.

Agua, gas y electricidad: los primeros elementos a revisar

Uno de los pasos más importantes antes de abandonar el hogar es revisar los suministros. Las fugas de agua son una de las incidencias más frecuentes en viviendas vacías, especialmente cuando una pequeña avería pasa desapercibida durante días.

Por este motivo, los especialistas recomiendan cerrar la llave general de paso del agua antes de salir. Una medida sencilla que puede evitar daños importantes tanto en la vivienda propia como en las de los vecinos.

También es aconsejable cerrar la llave del gas si la vivienda va a permanecer desocupada durante un periodo prolongado.

En cuanto a la electricidad, la recomendación pasa por desenchufar aquellos aparatos que no sea necesario mantener conectados. Televisores, cafeteras, microondas, ordenadores o cargadores continúan consumiendo energía incluso cuando no están en uso, lo que se conoce como consumo fantasma.

Si la ausencia va a ser larga, algunos expertos sugieren incluso desconectar determinados circuitos eléctricos, siempre que no afecten al funcionamiento de electrodomésticos imprescindibles.

Qué hacer con la nevera antes de marcharse

La gestión del frigorífico es otro de los aspectos que más dudas genera antes de un viaje. Si se opta por apagarlo completamente, lo recomendable es vaciarlo, limpiarlo a fondo y dejar la puerta entreabierta para evitar la aparición de moho y malos olores. Si, por el contrario, se mantiene encendido para conservar productos congelados, conviene retirar todos los alimentos perecederos que puedan estropearse durante la ausencia.

Una revisión rápida de frutas, verduras, lácteos o productos próximos a caducar puede evitar una limpieza desagradable al regresar.

Seguridad: cómo hacer que la casa no parezca vacía

La seguridad es otra de las grandes preocupaciones cuando se deja una vivienda sola durante varios días.

Los expertos aconsejan evitar señales evidentes de ausencia. Por ejemplo, no es recomendable dejar todas las persianas completamente bajadas durante semanas. Lo ideal es mantenerlas parcialmente abiertas para que la vivienda conserve una apariencia normal desde el exterior.

Asimismo, el uso de temporizadores para encender algunas luces durante determinadas horas del día puede ayudar a simular presencia en el interior.

También se recomienda no esconder llaves de repuesto en lugares típicos como macetas, felpudos o buzones, ya que son los primeros sitios que suelen revisar los intrusos.

La importancia de contar con alguien de confianza

Más allá de la tecnología, uno de los sistemas de protección más efectivos sigue siendo la colaboración vecinal.

Dejar una copia de las llaves a un familiar, amigo o vecino de confianza puede resultar fundamental en caso de emergencia. Además, esta persona puede recoger el correo, comprobar que todo funciona correctamente o encargarse de regar las plantas si es necesario.

Un buzón lleno de cartas o publicidad acumulada es una de las señales más evidentes de que una vivienda permanece vacía.

Además de la seguridad y los suministros, hay ciertos gestos que pueden hacer mucho más agradable el regreso. Vaciar todas las papeleras, sacar la basura y dejar los platos recogidos evita la aparición de olores desagradables. También es recomendable ventilar la vivienda antes de salir para renovar el aire y reducir la sensación de encierro.

Muchos expertos aconsejan dejar la cama hecha con sábanas limpias y colocar toallas recién lavadas en el baño. Aunque pueda parecer un detalle menor, regresar de un viaje y encontrar la casa preparada para descansar hace mucho más llevadera la vuelta a la rutina.

No olvidarse de las plantas

Las plantas suelen ser las grandes olvidadas cuando se preparan las vacaciones. Si la ausencia es corta, agruparlas en una zona luminosa y menos expuesta al sol puede ayudar a conservar la humedad.

Para viajes más largos, existen sistemas de riego automático sencillos y económicos que permiten mantenerlas hidratadas durante semanas. En otros casos, la mejor solución sigue siendo pedir ayuda a alguien de confianza.

Unos minutos que pueden evitar muchos problemas

Preparar la casa antes de irse de vacaciones no requiere grandes esfuerzos, pero sí cierta planificación. Revisar suministros, extremar la seguridad, dejar el hogar limpio y pensar en la vuelta son pequeñas acciones que pueden marcar una gran diferencia.

Al fin y al cabo, tan importante como disfrutar del viaje es regresar a una vivienda en perfecto estado y lista para recibirnos sin sobresaltos.