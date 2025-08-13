La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de un aumento de las estafas online durante el verano, especialmente en el ámbito del turismo. Entre las más comunes, figuran falsas ofertas de alojamiento y ocio difundidas en redes o plataformas no oficiales, así como multas falsas de tráfico notificadas por SMS o correo electrónico. Estas prácticas, basadas en técnicas de phishing y smishing, buscan obtener datos bancarios y personales de los usuarios aprovechando la temporada alta de desplazamientos y reservas.

Los ganchos más utilizados

Según la OCU, uno de los fraudes más detectados este verano es el del cupón rebajado de Airbnb ofrecido por un tercero, que redirige a una página falsa donde el usuario introduce sus datos. Otro método frecuente es la falsa confirmación urgente de una reserva de alojamiento, en la que los delincuentes se hacen pasar por la plataforma de Booking y piden "verificar" datos personales y bancarios para no perder la reserva.

En el caso de los desplazamientos por carretera, la OCU alerta sobre el envío de mensajes falsos en nombre de la Dirección General de Tráfico (DGT) que informan de un supuesto pago pendiente de multa. El texto insta a abonarlo "con urgencia" para evitar recargos, dirigiendo al usuario a una web fraudulenta. La autoridad de tráfico ha recordado que nunca notifica sanciones por SMS o correo electrónico.

Phishing, smishing y llamadas falsas

Estas estafas se apoyan en phishing (suplantación de identidad por correo electrónico) y smishing (la misma técnica a través de mensajes de texto). Ambas se caracterizan por el uso de mensajes alarmistas que empujan al usuario a hacer clic en un enlace malicioso.

La OCU subraya que si el mensaje proviene de un remitente aparentemente conocido, pero incluye urgencia o amenazas para que se actúe rápidamente, lo más prudente es desconfiar y no abrir el enlace.

En cuanto a las llamadas telefónicas, la organización recuerda que ninguna entidad bancaria o empresa legítima solicita datos financieros por teléfono. Si se recibe una petición de este tipo, se trata de un intento de fraude.

Derechos del consumidor ante un fraude

La OCU insiste en que ningún pago realizado bajo engaño puede considerarse autorizado. Por ello, las entidades financieras están obligadas a reembolsar el importe si el cliente denuncia el fraude.

Este principio es clave para que los afectados recuperen su dinero, aunque la organización recomienda actuar con rapidez y conservar cualquier prueba, como capturas de pantalla o correos recibidos.

Un fraude millonario

El Banco de España estima que las pérdidas derivadas de prácticas como el phishing o el smishing alcanzaron los 500 millones de euros en 2024. La cifra refleja el creciente impacto económico de estos delitos, que se agravan en épocas como el verano, cuando aumenta la movilidad y el uso de plataformas de reservas y pagos online.

Recomendaciones básicas de seguridad

Para reducir el riesgo, la OCU recomienda:

No abrir correos electrónicos o SMS de remitentes desconocidos.

Verificar siempre la dirección web antes de introducir datos personales o bancarios.

Evitar acceder a enlaces acortados o sin información clara de destino.

No facilitar datos financieros por teléfono.

En caso de duda, contactar directamente con la empresa o institución implicada a través de canales oficiales.

Además, aconseja configurar alertas de actividad en cuentas bancarias y medios de pago, así como utilizar métodos de autenticación reforzada que añadan una segunda verificación al iniciar sesión o realizar una compra.