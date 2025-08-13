Santiago Segura ya rueda 'Torrente Presidente' como líder de "Nox" y los fans de Vox se indignan

Santiago Segura ya anunció que preparaba un inminente film de Torrente. Pero, en medio del éxito en cines de Padre no hay más que uno 5 se ha extendido en redes sociales un vídeo que demuestra que el actor y director ya está rodando la película.

Un vídeo que no está pasando desapercibido y que poco tiempo después ya es viral. Algunos se congratulan del rodaje de la sexta entrega, otros critican duramente que Santiago Segura -al contrario de lo que esperaban- se ha lanzado a parodiar los discursos de VOX (el personaje habla desde un balcón con una pancarta de un partido ficticio, Nox…). En todo caso, se trata apenas de un fragmento de 30 segundos del que es imposible dilucidar más.

"Cuando gobierne yo, eso no va a pasar", promete en su discurso el con toda seguridad populista José Luis Torrente. Su intención, "ahorrarle trabajo a la Policía". Y con un "¡España!", el vídeo de la intervención divulgado inicialmente en TikTok finaliza.

Santiago Segura rodando la última de Torrente Seguirá siendo una burla a esos fachas grasientos y casposos. Pero muchos no lo entenderán y le seguirán idolatrando Hasta que les pase como con el Patriota en The Boys; que se den cuenta de que es el villano pic.twitter.com/2K4pzIpeNC — HATEUNIC🖤RNS II🏴🐌🏴‍☠️ (@hateunicorns2) August 13, 2025

En todo caso y aunque parodie el ámbito político dominado ahora por las polémicas del PSOE de Pedro Sánchez, Segura sigue jugando la baza de un protagonista con más bien pocas virtudes, por lo que despertará similares odios entre la corrección política de la izquierda y los seguidores acérrimos de otros partidos del espectro contrario.

Han filtrado parte de la grabación de la nueva película de Torrente y cómo no las subvenciones se pagan, toda la película es propaganda contra VOXhttps://t.co/urlW9jaVm9 pic.twitter.com/a2XjuVQ1In — uVe (@MigueluVe) August 13, 2025

Lo que es seguro es que el actor y director parece dar así por finiquitada su larga y exitosa trayectoria en la comedia familiar con Padre no hay más que uno, sus secuelas y otras películas de tono infantil, y volver así a la comedia más negra y picaresca española destinada a un público más adulto. ¿Ha pasado la larga etapa de la corrección política que habría dificultado la recepción de la película?

Quizá no se esperaba que las primeras imágenes del film desvelasen a un Torrente irrumpiendo en la tempestuosa política española con las siglas de un partido sospechosamente parecido a Vox, en lugar de parodiar las corruptelas del Gobierno a través del personaje real más torrentiano que se recuerda, el ministro José Luis Ábalos. En todo caso, habrá que esperar al estreno del film o a nuevas imágenes para ver por dónde van los tiros de Santiago Segura, que a buen seguro habrá repartido tortas a diestra y siniestra en la sexta parte de su éxito de 1998.