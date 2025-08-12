La RTVE de Sánchez rescata la serie de Victoria Eugenia dos años después y su creador entra en cólera

La sensación de anarquía al servicio del Gobierno que desprende la programacion de RTVE continúa con el anuncio del estreno de la serie Ena, una ficcion basada en la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg que debería haberse visto hace dos años y que, de hecho, ya ha sido emitida en países extranjeros como Finlandia y Portugal.

Basada en la novela de Pilar Eyre, Ena es una produccion de Javier Olivares, el creador de la muy alabada El ministerio del tiempo, serie en su momento igualmente maltratada por RTVE al demorar la producción de nuevas temporadas pese a su éxito de audiencia.

Entretanto, el habitualmente combativo Olivares no se ha callado y ha reprochado al ente público privilegiar el estreno de fracasos como La familia de la tele, con el equipo del Sálvame de Telecinco, o DecoMasters, formatos todos ellos ampliamente criticados como impropios de una televisión pública y sin tampoco gran repercusión de audiencia.

Ena relata la vida de una joven inglesa que, inesperadamente, acaba siendo la reina de España tras casarse con Alfonso XIII. Según la serie, su pensamiento moderno y defensa de la libertad femenina le granjearon problemas en un entorno altamente conservador.

Un punto de vista probablemente cercano a la ideología del sanchismo, pero que no ha debido ser suficiente para que sus tentáculos en RTVE considerasen recuperar la serie hasta ahora.

- Lleva DOS años en un cajón cuando me llamaron en diciembre 22 y querían empezar a rodar en septiembre 23.

- Me dan el personaje y un dossier sobre quién es (ya lo sabía). Hay que construir biblia, escribir capítulos, hacer casting a toda prisa, algo complicado con tanta... https://t.co/Ue5XBbPMiw — javier olivares (@olivares_javier) August 7, 2025

"Se va a estrenar en Ganímedes antes que en España, dijo Olivares en su momento, mostrándose escéptico con la política de una RTVE que ahora, en plenos calores de agosto, decide recuperar la ficción histórica en momentos de baja presión de la audiencia. "Cuando tenga una audiencia veraniega, juntarán los capítulos en la medianoche... y dirán que estos productos no interesan al público de TVE. El mismo trato que con sus amigos de La familia de la tele", aseguró.

Olivares también criticó a los medios de comunicación que han corrido un tupido velo sobre "las cosas que pasan" en RTVE. "Nos evitarían tener que dar la cara muchas veces", expuso en la red social X, la misma donde también reveló que en algún momento alguien en RTVE decidió doblar la serie (Victoria Eugenia no sabe español en los primeros compases del personaje).

Ena se presentó en octubre de 2024 en Cannes e inicialmente debería haber visto la luz en enero de este año. Donde sí pudo verse fue en Finlandia a través de la plataforma Yle Areena y en Portual a través de RTP Play. "En abril 24 estaban todos los guiones (con sus subtítulos). OK de TVE. En enero 24, todos los capítulos montados (con sus subtítulos). Ok de TVE. Se estrena en un encuentro aquí y en Cannes así. Y en febrero 25 alguien decide doblar".

Olivares, que asegura tener guardados todos los correos con el ente público para demostrar su versión, asegura ya estar en otro capítulo: "Que la estrene cuando quiera. A estas alturas, me da igual".