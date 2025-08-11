Eric Bana es un amargado investigador en el parque nacional de Yosemite en EEUU en Untamed, Indomable, una serie criminal de la plataforma Netflix que ha arrasado en la plataforma, hasta el punto que habrá segunda temporada pese al cierre contundente de la primera.

Creada por Mark L. Smith, de la serie Érase una vez el Oeste, el reparto es el gran aspecto llamativo de Indomable, junto a los excelentes paisajes naturales: Bana es el protagonista, pero los papeles secundarios recaen en el australiano Sam Neill y Rosemary DeWitt.

En este vídeo de Libertad Digital para el canal @LoDeCultura, Juanma González hace un recorrido por la serie y realiza la conveniente crítica.