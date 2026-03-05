Nuevo vídeo de noticias desde la redacción de Libertad Digital y esRadio para el canal @LDCultura. En este caso nos centramos en la polémica que ha rodeado a la sexta parte de Torrente aún antes de haberse estrenado... debido a que, precisamente, Santiago Segura se ha cuidado mucho de no revelar absolutamente nada del film.

Pero además de Torrente, presidente, los días previos a los premios Goya del cine español han estado rodeados de polémica... incluyendo inesperadas opiniones del director Juanma Bajo Ulloa y el contrapeso ejercido rapidamente por Ana Belén. El trasfondo: la politización o no del cine español en base al acceso a dinero público.

Entre otros temas, abordamos las polémicas más recientes sin dejar de prestar atención a nuevos proyectos: ahí está, sin ir más lejos, la secuela de Heat ya confirmada, con el veterano Michael Mann dirigiendo aunque esta vez sin Robert De Niro y Al Pacino. Te contamos qué trío de fenomenales actores toman el relevo de los personajes. Y más.

En este vídeo Juanma González (@confecinepata en X) podrás actualizarte sobre lo último que ha pasado en el mundo del cine y las series, tanto españolas como extranjeras.