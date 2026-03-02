Marina de la Torre, autora de Autodestrucción Woke (Ediciones B) acude a Par-Impar, el podcast de cine de esRadio y Libertad Digital, para hablar de la película El Club de la Lucha, protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton y que alberga en su interior una serie de interesantes mensajes sobre el mundo corporativo y alienante que nos ha tocado vivir... pero también la construcción de la identidad y los falsos ídolos "woke" que ahora comienzan a caer.

Pese a que la película se estrenó en 1999, fecha en la que no fue excesivamente bien recibida, muchas de sus imágenes y propuestas han perdurado. Ahora, como película de culto, El Club de la Lucha tiene muchas cosas que decir.

En el capítulo dedicado a la masculinidad se habla de El Club de la Lucha, película en donde el narrador se "deconstruye". "Es la crisis existencial del hombre moderno y ahora estamos en el post-moderno", dice Marina.

"El sistema es hábil fagocitando el intento de salirse de él. Con los hippies fue hábil en integrarlos, pero a los woke no solo los integran sino que los convierten en defensores del sistema", cuenta Marina de la Torre.

Fue adelantada a su tiempo, algo que incluye la novela de Chuck Palahniuk, y en la que al igual que en Matrix el personaje parece vivir dos realidades distintas.

Al final la película refleja el "nihilismo y el vacío" de una sociedad a la vez "placentera y desagradable". Marina explica en esRadio que el razonamiento Woke es "No podemos llegar a entender la realidad así que la única vía que tenemos son los sentimientos. Nada es real, solo lo que yo sienta". Al final, una herramienta más para "manejar las masas".

Esdo sí, hay una "bipolaridad porque son dos, pero el diagnóstico médico es lo de menos. Pero todo empieza con el insomnio empieza una desdoblación, una persona que ha renunciado a sus emociones, que tiene un trabajo rutinario para comprar cosas que no necesita y para tener esa identidad necesita consumir".

"Lo que tiene es una crisis existencia porque se ha convertido en una especie de máquina, y esa parte que él ha reprimido sale como una sombra, que es Tyler Durden. Uno es el ego, otro es la Sombra, que es atractiva, es Brad Pitt", explica Marina de la Torre sobre el personaje principal encarnado por Edward Norton.