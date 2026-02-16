Nuevo episodio de nuestra sección de unboxing de cine en 4K, Blu-Ray y DVD no apto para los apologetas del streaming. Porque a los verdaderos cinéfilos nos sigue gustando acaparar nuestras películas favoritas, y las que no lo son tanto, en la estantería con una buena caja y jugosos extras documentales. La buena presentación de algunas reediciones como la de Barbarella bien justifica un vídeo de unboxing para ver las características especiales.

Y de paso, te informamos sobre las novedades que han salido en los últimos días al mercado relativos a discos físicos. En este largo vídeo de unboxing puedes ver a Juanma González hablar de estas curiosidades y muchas otras, la mayoría referentes a las películas que acaban de salir al mercado, algunas de ellas grandes novedades y otras reediciones en una calidad nunca antes vista hasta ahora.

Las plataformas de streaming facilitan un modo de vida donde todo consiste en ver, olvidar y pasar a lo siguiente. Y disponer de una buena colección personal de películas impulsa lo contrario: la afición, el conocimiento y la capacidad de volver a repetir sin temor a que los derechos del film hayan expirado y éste haya desaparecido de la plataforma.