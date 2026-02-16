Menú
Cine

De Barbarella a las últimas novedades: unboxing de cine para los amantes de la estantería

Te mostramos algunas grandes ediciones especiales pensadas para coleccionistas de cine.

Nuevo episodio de nuestra sección de unboxing de cine en 4K, Blu-Ray y DVD no apto para los apologetas del streaming. Porque a los verdaderos cinéfilos nos sigue gustando acaparar nuestras películas favoritas, y las que no lo son tanto, en la estantería con una buena caja y jugosos extras documentales. La buena presentación de algunas reediciones como la de Barbarella bien justifica un vídeo de unboxing para ver las características especiales.

Y de paso, te informamos sobre las novedades que han salido en los últimos días al mercado relativos a discos físicos. En este largo vídeo de unboxing puedes ver a Juanma González hablar de estas curiosidades y muchas otras, la mayoría referentes a las películas que acaban de salir al mercado, algunas de ellas grandes novedades y otras reediciones en una calidad nunca antes vista hasta ahora.

Las plataformas de streaming facilitan un modo de vida donde todo consiste en ver, olvidar y pasar a lo siguiente. Y disponer de una buena colección personal de películas impulsa lo contrario: la afición, el conocimiento y la capacidad de volver a repetir sin temor a que los derechos del film hayan expirado y éste haya desaparecido de la plataforma.

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

