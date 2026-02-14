Robocop vuelve a pasarse por el podcast Par-Impar de esRadio, igual que los compañeros del podcast de CineActual. La película en cuestión es la primera secuela del gran éxito de la ciencia ficción de los ochenta, Robocop 2, estrenada en 1990 con peores críticas pero aún así innumerables virtudes.

Juanma González y Dani Palacios conversan con Samuel Úbeda y F.J. Santiago sobre esta mítica película de la infancia de muchos... pese a que la película era bastante para mayores de 18. Porque, pese a su argumento más disperson, Robocop 2 sí trata de conservar la mala leche de la primera entrega, una película satírica enmascarada de entretenimiento de acción.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.