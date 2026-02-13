Usar películas de miedo para excitar a la pareja: 9 propuestas para San Valentín

Ah, el miedo. El miedo activa adrenalina y acelera el corazón — reacciones muy parecidas a las del enamoramiento. Y ahí tienen la explicación a que San Valentín, aparte de una oportunidad comercial para películas románticas como Cumbres Borrascosas, también suponga una ventana fenomenal para ver destructivas y sangrientas películas de miedo en pareja.

Y es que tu cerebro puede asociar esa tensión con la persona que tienes al lado. para generar más conexión y emoción compartida.

En este programa especial de Prohibido contar ovejas de esRadio, Felipe Couselo y Juanma González abordan 9 películas de horror para ver en San Valentín. Porque tienen precisamente esa temática -no faltan ejemplos de slashers desarrollados en este señalado día- o porque, dicho directamente, sirven para arrimarte a tu compañero/a.

Recuerda con estos nueve ejemplos que puedes escuchar en el audio que el shock compartido refuerza la unión. Y quizá, también, el indeleble trauma de un buen inserto de pico en el corazón como los de la célebre San Valentín Sangriento, film canadiense de 1981 que tuvo un gracioso remake en 3D en 2009 y cuya imagen de dejamos arriba. .