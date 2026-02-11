Top de thrillers domésticos de los 90 que te encantarán si te gustó 'La Asistenta'

El thriller protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, La asistenta, ha sido todo un éxito sorpresa a nivel mundial. Basado en la novela de Freida McFadden, el film ya tiene garantizada una segunda entrega dado lo contenido de su presupuesto y lo cuantioso de su recaudación. La película insiste en permanecer en lo más alto del top ten mundial, demostrando que los espectadores tenían hambre de thrillers domésticos como los que antaño Hollywood acostumbraba a hacer.

De modo que no, historias como La Asistenta no son exclusivas de las películas de tarde de Antena 3. En este vídeo de la mano de Juanma González te recopilamos algunos títulos del pasado no tan reciente con historias tan eróticas e inquietantes como las de La Asistenta. Películas como Mujer Blanca Soltera Busca, De repente un extraño, Falsa seducción... nos entregaron delirantes tramas de acoso, sexo y espionaje a nivel vecinal que probablemente te diviertan tanto como la citada.

Desconfianza, la traición, violencia doméstica, manipulación emocional... Temas todos ellos que nunca pasan de moda. La tensión se construye a partir de pequeños indicios, comportamientos ambiguos y revelaciones que alteran la percepción del espectador. El hogar, símbolo tradicional de protección y estabilidad, se transforma en un espacio inquietante y opresivo.

Y un género que triunfa tanto en el cine comercial como en el best-seller, como de nuevo vuelve a demostrar La Asistenta. En el cine y la literatura, los thrillers domésticos han ganado popularidad por su capacidad de conectar con miedos reales y reconocibles y obras como Perdida (Gone Girl) o La chica del tren muestran cómo la vida cotidiana puede ocultar oscuros secretos.

