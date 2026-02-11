En un nuevo especial sobre bandas sonoras de cine, el programa Prohibido contar ovejas abundó en esos compositores secundarios menos afamados que John Williams, Elmer Bernstein o Hans Zimmer… pero que aún así han dejado una buena cantidad de excelentes trabajos.

Creadores musicales como Graeme Revell, John Powell, Junkie XL, Basil Poleudoris, Alan Silvestri, Clint Mansell… son fundamentales en esta tercera recopilación. Si pinchas en el audio del programa, podrás escuchar a todos ellos.

De modo que a través de mucha música y comentarios de Felipe Couselo, Juanma González y Dani Palacios, el programa Prohibido contar ovejas de esRadio trató largo y tendido (en su tercer capítulo dedicado a ases de las bandas sonoras) algunos de los temas musicales de estos y otros compositores, la mayoría todavía en nómina de los estudios.

Por que no, la música de películas no es solo música de fondo. Se trata de melodías y sonidos que crean sentimientos y que sirven narrativamente para contar una historia: anticipan acontecimientos y definen la personalidad de los personajes.

Cada músico de los nombrados aquí tiene su propia personalidad. A través de melodías, ritmos y silencios, la música guía al espectador y le ayuda a interpretar lo que ocurre en pantalla.

Compositores como Jerry Goldsmith, Ennio Morricone y otros han demostrado cómo una banda sonora puede convertirse en un símbolo inolvidable de una película, pero estos tampoco se quedan atrás.

Bajo la peculiar batuta de Prohibido contar ovejas, los colaboradores eligen en ocasiones muestras de cine de género olvidado, blockbusters recordados por todos y otros títulos en una peculiar mezcla que recuerda que todas películas tienen música, y la experiencia puede ser excepcional en el momento menos pensado.