Forrest Gump fue una de esas películas que causan sensación en el momento del estreno. Un verdadero taquillazo que triunfó en los Oscar y que, más tarde, reciben cierto odio por parte de los cinéfilos que la vuelven a analizar con otros criterios. Pero la dirigida por Robert Zemeckis (Regreso al futuro, Tras el corazón verde) es un clásico americano por muchos motivos.

Basándose en la novela de Winston Groom, que fue completamente transformada por el guionista Eric Roth, la película sigue la vida de Forrest, un hombre con un coeficiente intelectual bajo pero con un corazón noble. A lo largo de su vida, el enamorado Forrest persigue a Jenny, su gran amor, presencia y participa de manera inesperada en varios acontecimientos importantes de la historia de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX.

La película recorre, tal y como explica Juanma González en este nuevo vídeo de @LDCultura, multitud de acontecimientos de la historia reciente norteamericana, desde los años 60 a los movimientos contraculturales y la guerra del Vietnam, así como la América de los 80 y 90. Siempre lo hace basándose en el punto de vista particular de Forrest, interpretado por un fenomenal y entrañable Tom Hanks que se llevó aquí el segundo Oscar de su carrera.

También destaca por su valor técnico. La película utilizó efectos visuales innovadores para insertar a Forrest en imágenes reales junto a figuras históricas, algo muy avanzado para la época. Además, su banda sonora reúne música representativa de varias décadas, lo que ayuda a contextualizar cada momento histórico.