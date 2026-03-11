Uno de los éxitos más notables de la carrera de Ashley Judd fue el thriller El coleccionista de amantes, una muestra del thriller de los 90 generado por la moda de El silencio de los corderos y en la que Judd interpretaba a una mujer que lograba huir de su captor.

El film, coprotagonizado por Morgan Freeman en el papel del detective Alex Cross (Kiss the girls, su título original, estaba basada en una novela de James Patterson, creador de toda una serie de novelas detectivescas sobre el personaje) fue todo un éxito de taquilla y generó varias secuelas, algunas de ellas con un éxito aún mayor. Ahora el personaje pervive en la serie Cross, de Prime Video, que acaba de estrenar su segunda temporada protagonizada por Aldis Hodge.

Judd, una de las actrices más prometedoras del Hollywood de esa época, vio truncada su carrera por el veto del hoy encarcelado Harvey Weinstein. Posteriormente la actriz narró sucaso y se convirtió en una de las puntas de lanza de la acusación de varias mujeres contra el entonces legendario productor. En sus memorias, Judd también desveló haber sufrido abuso sexuales en su infancia.

Una de sus últimas publicaciones en Instagram se centra en el film, que ayudó a cimentar su carrera, y no precisamente para bien. Ashley Judd criticó duramente "la violencia sexual masculina y la tortura del cuerpo femenino" mostrada en la obra, asegurando que "en aquella época, solíamos enmarcar historias como esta en torno a la resiliencia femenina: la fuerza para sobrevivir. Mucha gente todavía dice que eso es lo que la película significa para ellos. Pero me he encontrado planteándome una pregunta diferente: ¿Por qué presentamos el terror sexual contra las mujeres como entretenimiento? ¿Por qué es rentable?".

"Quiero hablar de la película de una manera que me ha quedado más clara con los años, y les invito a que reflexionen por sí mismos. Está bien que les guste la película y que vengan a mí y me digan que es su película favorita", continuó Judd, insistiendo en cuestionar "por qué filmar violencia sexual masculina" y "tortura del cuerpo femenino" se considera entretenido. También dijo que la película contiene "diálogos muy misóginos", algo "extremadamente inaceptable".

Su reflexión en vídeo continúa: "Es la resiliencia tras la tortura sexual masculina del cuerpo femenino, y me pregunto... ¿por qué es entretenimiento? ¿Por qué es una empresa capitalista? ¿Por qué creamos entretenimiento y ganamos dinero con un tema así?". "Para mí, esto no es entretenimiento. Es negación colectiva... y convertir el terror sexual en entretenimiento".

Judd, no obstante, no acusa a los fans y espectadores de haber visto el film y valorarlo positivamente. "Gracias por amar la película, gracias por amarme en ella". "Gracias por hacerla tan... Iba a decir crucial, pero incluso diría que un momento transformador en mi carrera", dijo en el mensaje en vídeo para redes sociales.