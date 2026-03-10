El actor Mark Ruffalo, conocido por su intervención en las películas de Marvel en el papel de Hulk, pero también por una larga carrera de cine comercial e independiente, es una de las celebridades más activas en Hollywood en cuanto a declaraciones políticas se refiere. Y también una de las más cercanas a la izquierda antitrumpista, que como Susan Sarandon en su reciente paso por los Goya, ha aplaudido la postura del "no a la guerra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde Los Ángeles, Ruffalo ha alabado que España no permitiese el uso de las bases militares para atacar Irán. Una postura defendida desde la última gala de los Goya y que para Ruffalo no es "apoyo mutuo en tiempos de conflicto", sino "obediencia ciega por un camino temerario".

"Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos. Tenemos que retirarnos de esta guerra. ¡Lo contrario de lo que pasó en Irak! Paren esta locura. Irán no es una nación atrasada", escribe el protagonista de la reciente Ruta de escape.

"Lamentablemente estamos subestimando a sus militares, a la sociedad y a su gente. Esta es una metedura estratégica forzada por Netanyahu pero va a paralizar al mundo y causar tanta sangre y muerte y todavía hay una razón real por la que los EEUU están siendo arrastrados a ello. Todo el mundo sufrirá", aseguró Ruffalo en Threads en respuesta a una publicación con la negativa de Sánchez a ayudar a EEUU.

Ruffalo compartió hace días la respuesta de Manuela Bergerot, de Más Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Bergerot denunció el supuesto bombardeo de una escuela femenina, en medio de la airada respuesta viral de la presidenta madrileña sobre los derechos de las mujeres en Irán.

El célebre actor se suma así a las celebridades que han tratado de convertir a Pedro Sánchez en un emblema internacional para la resistencia frente a Donald Trump y las actuaciones israelíes en Gaza e Irán. Ruffalo es uno de los actores de Hollywood más abiertamente políticos en el ámbito progresista: críticas a Trump, defensa de inmigrantes, activismo ambiental y oposición a guerras o intervenciones militares son habituales. El actor ha criticado duramente a empresas tecnológicas y petroleras por su influencia en la política estadounidense.