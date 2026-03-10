El Pentágono asegura que Irán "está solo" y "perdiendo claramente" la guerra

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha anunciado que "hoy será, de nuevo, el día más intenso de ataques dentro de Irán". Unas palabras que llegan en el undécimo día de conflicto, desde la ofensiva contra los ayatolás lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. El régimen está "solo" y "perdiendo claramente" la guerra, ha aseverado. "Están desesperados".

.@SECWAR "The mullahs are desperate and SCRAMBLING. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents because they know their military is being systematically DEGRADED AND ANNIHILATED. Iran's neighbors—and in… pic.twitter.com/eTFsP4TGyi — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 10, 2026

"En el Golfo los han abandonado, y sus aliados —Hezbolá, los hutíes y Hamás— están derrotados, son ineficaces o han quedado al margen", ha argumentado durante una rueda de prensa en el Pentágono en la que ha repasado la marcha de la operación 'Furia Épica' para decapitar a "los bárbaros iraníes" que llevan años "matando a soldados estadounidenses a través de grupos terroristas".

The First Ten Days of Operation Epic Fury pic.twitter.com/gCmTckaP6Z — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 10, 2026

Los ayatolás "saben que su Ejército está siendo mermado y aniquilado sistemáticamente", ha asegurado Pete Hegseth, mientras que Estados Unidos está "ganando de forma decisiva" y "con una eficiencia brutal". "Como declaró ayer el presidente Trump: 'Estamos aplastando al enemigo en una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar'", ha insistido. "No cederemos hasta que el enemigo sea total y decididamente derrotado".

Irán lanza menos misiles

Según ha indicado el secretario de Defensa estadounidense, Teherán está reduciendo los ataques y en las últimas 24 horas "ha disparado el menor número de misiles que ha sido capaz de lanzar hasta ahora".

En concreto, los lanzamientos de misiles de Teherán han caído un 90% y las acciones con drones un 83%, ha informado el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine. Por otra parte, ha confirmado que EEUU ha golpeado más de 5.000 objetivos en Irán.

Chairman Caine provided an update on Operation Epic Fury. pic.twitter.com/Vza8ubmbjf — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 10, 2026

En cuanto a la respuesta estadounidense a los ataques de Irán contra otros países de la región donde EEUU mantiene su presencia diplomática y militar, Caine ha explicado que siguen utilizando cazas y helicópteros de ataque para interceptar los drones enemigos.

En línea con las declaraciones en las que Trump y Hegseth afirmaron que la operación contra el régimen iraní iba más rápido de lo que pensaban, el jefe del Pentágono ha asegurado que se encuentran "en una posición muy sólida". Aunque, eso sí, ha eludido dar una predicción precisa sobre cuándo podría concluir la guerra.