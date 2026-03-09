Trump ve la guerra "prácticamente terminada" y medita tomar el estrecho de Ormuz

Si en un primer momento, Donald Trump apuntó a una duración de la guerra de Irán, ya extendida a todo el golfo Pérsico, de unas "cuatro o cinco semanas", este lunes, cuando se cumplen diez días del inicio de los bombardeos, declaró que Estados Unidos está "muy adelantado" en el operativo. Los avances van "muy por delante" de lo que Washington pronosticó en un principio, señaló.

En una entrevista telefónica con la cadena CBS, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que está considerando "tomar el control" del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques. "No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación", añadió el mandatario estadounidense.

Unas declaraciones que se producen el mismo día que el régimen iraní ha nombrado a Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei —muerto el mismo día en que se inició la guerra— su sucesor como líder supremo, un nombramiento que el propio Trump ha considerado inaceptable.

La primera consecuencia de las declaraciones de Trump a la CBS es que Wall Street ha cerrado en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,50%. El selectivo S&P 500 subía un 0,83%, hasta las 6.795 unidades, y el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,38%, hasta los 22.695 puntos.

Las declaraciones de Trump también han provocado una bajada del 10% de los precios del petróleo.