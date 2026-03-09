El ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, ha sido elegido nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, según han anunciado este domingo las autoridades iraníes. Una decisión que habría sido tomada por la denominada Asamblea de Expertos, que ha publicado un comunicado oficial con el nombramiento:

"Tras un estudio cuidadoso y amplio conforme al Artículo 108 de la Constitución y de acuerdo con el deber religioso con la presencia de Alá el Todopoderoso, el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei, que Alá lo proteja, ha sido nombrado en la sesión extraordinaria de hoy tercer líder de la República Islámica de Irán".

En el texto, la Asamblea apela a "la noble nación de Irán" y en particular a "las élites e intelectuales" a "jurar lealtad al líder y mantener la unidad" del país. Y también recuerda el "martirio" de Alí Jamenei y de otros "amados mártires", como los comandantes de las Fuerzas Armadas y las estudiantes de la Escuela Sayare Tayiba de Minab.

Un ataque en el que habría muerto más de un centenar de niñas de Primaria pero que ninguno de los intervinientes en el conflicto en Oriente Medio reconoce. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado que fue el Ejército iraní el que bombardeó por error la escuela femenina, causando una masacre.

Sin embargo, el comunicado insiste en que fue una "brutal agresión" de Estados Unidos y del "malvado régimen sionista" (Israel). También subraya que las "amenazas de los enemigos" no han impedido que la Asamblea de Expertos se reuniera para elegir al nuevo líder del sistema político iraní y evitar así un "vacío de poder".

¿Desafío a Trump?

La designación de Mojtaba Jamenei puede ser interpretada como un desafío a Donald Trump, que había rechazado su elección de forma expresa. "Es un peso ligero", dijo de él en declaraciones a la agencia Axios. Su plan era "entrar y limpiarlo todo", para evitar que haya un Gobierno que dé continuidad al régimen de los ayatolás y tener el mismo problema dentro "en un periodo de diez años", señaló a la cadena NBC News.

El mandatario norteamericano incluso aseguró que tenía en mente "algunas personas" que harían un buen trabajo, aunque no facilitó los nombres. "Queremos que tengan un buen líder", apuntó. Aunque también advirtió que Estados Unidos permanecería "vigilando". La elección del hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei —que fue eliminado el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos—, no era una opción para Trump. "Es inaceptable para mí", llegó a decir.

"No durará mucho"

En cualquier caso, Trump ha dejado claro que el sucesor de Alí Jamenei "no durará mucho" si no cuenta con su aprobación, ha señalado este domingo a ABC News. Una idea en la que viene insistiendo desde hace días. "Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver cada diez años", en referencia a una nueva intervención militar en el país para desmantelar al régimen iraní.

No obstante, el mandatario norteamericano se ha mostrado dispuesto a aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás —como hiciera con Delcy Rodríguez, en Venezuela— siempre que sea un "buen líder". Por otra parte, advirtió de las verdaderas intenciones de Irán con sus ataques a distintos países de su entorno: "apoderarse de todo Oriente Medio".