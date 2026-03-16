El Testamento de Ann Lee, recién estrenada en cines españoles, es un drama de época sobre la fundadora del movimiento Shaker, Ann Lee, que en la película interpreta Amanda Seyfried. Una oscura película con segméntos musicales y de baile que desafia las expectativas y que puede resultar demasiado aburrida para todo aquel que busque un biopic convencional... pero repleta de misterio para otros.

Juanma González repasa para @LDCultura la película de Mona Fastvold que produce Brady Corbet, director nominado con el Oscar de El Brutalista.

Un film voluntariamente inquietante y crudo, que al igual que Los Domingos -explica Juanma González- deja en manos del espectador qué pensar sobre lo que esta viendo. Y es que las tradiciones folclóricas, bailes y la creación de un grupo religoso que muestra la película está inspirado incuestionablemente en recientes películas de terror como La Bruja o Midsommar.

El film aborda la leyenda real de Ann Lee, fundadora de la secta devocional conocida como los Shakers. La nominada al Óscar Amanda Seyfried interpreta a la líder de los Shakers, que predicaba la igualdad de género y social y era venerada por sus seguidores. El Testamento de Ann Lee narra su búsqueda por construir una utopía, con más de una docena de himnos tradicionales de los Shakers reinterpretados con coreografía de Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) y canciones y partituras originales del ganador del Óscar Daniel Blumberg (The Brutalist).