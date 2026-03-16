Lista completa de ganadores de los premios Óscar 2026

Una batalla tras otra, que aspiraba a 13 Óscar, logró seis premios incluyendo el galardón principal de la noche, el de mejor película, y derrotó a Los pecadores, que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.

Este es el listado completo de los ganadores de la 98.ª edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles:

MEJOR PELÍCULA

Una batalla tras otra.

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por Hamnet.

MEJOR ACTOR

Michael B. Jordan, por Los pecadores.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan, por Weapons.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn, por Una batalla tras otra.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Noruega, Valor sentimental.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Ryan Coogler, por Los pecadores.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Autumn Durald, por Los pecadores.

MEJOR MONTAJE

Andy Jurgensen, por Una batalla tras otra.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley, por Frankenstein.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por Frankenstein.

MEJOR BANDA SONORA

Ludwig Göransson, por Los pecadores.

MEJOR CANCIÓN

'Golden', de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por Las guerras K-pop.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por F1: La película.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por Avatar: Fuego y ceniza.

MEJOR CASTING

Cassandra Kulukundis, por Una batalla tras otra.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Las guerreras K-pop.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Mr. Nobody Against Putin.

MEJOR CORTO

Los cantores rusos.

Dos personas intercambiando saliva.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

The Girl Who Cried Pearls.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

All The Empty Rooms. EFE