Doble derrota de la española 'Sirat' en los Oscar: 'F1' y 'Valor sentimental' dejan sin nada a Laxe

La noruega Valor sentimental venció este domingo a la española Sirat, de Oliver Laxe, y a la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, con el Óscar a mejor película internacional, un apartado en el que también aspiraban Un simple accidente y La voz de Hind.

El director de la película, Joachim Trier, realizó un poderoso discurso tras recoger el galardón en el que parafraseó al filósofo estadounidense James Baldwin: "Todos los adultos son responsables de los niños y no deberíamos hacer caso a los presidentes que no tienen esto en cuenta".

Por otro lado, la obra española tampoco logró hacerse con la segunda nominación. El equipo de F1 se alzó este domingo con el Óscar a mejor sonido, un apartado en el que competía contra la cinta española y también con Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.

Trier también quiso agradecer a todos los directores internacionales contra los que competía y que han retratado temas como las guerras o conflictos bélicos.

Valor sentimental aborda un drama familiar que se centra en los esfuerzos de un director por revivir su carrera artística y, al mismo tiempo, sanar las fracturas emocionales dentro de su propia familia.

La película reúne al director con Renate Reinsve, y cuenta también con la participación de Stellan Skarsgård y Elle Fanning.

Trier estuvo nominado al Globo de Oro a mejor película de lengua no inglesa en 2022 por La peor persona del mundo, también protagonizada por Reinsve.

Recibió el Gran Premio en el Festival de Cannes 2025, situándose nuevamente en la carrera por los grandes premios de la temporada.

La 98 edición de los Óscar se celebran en el teatro Dolby de Los Ángeles con 'Los pecadores'' como la favorita, con un récord de 16 nominaciones.

Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, y Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, son las películas con más premios, tres cada una, cuando se ha pasado ecuador de la gala de la 98 edición de los premios Óscar que se celebra este domingo en Los Ángeles, mientras que 'Los pecadores', la más nominada, lleva por el momento un galardón.