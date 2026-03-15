PREMIOS OSCAR
Todas las fotos de la gala de los premios Oscar 2026
Imágenes de la 98 gala de los premios Oscar que tuvo lugar en el teatro Dolby de Los Angeles.
Conan O'Brien durante su número de apertura en los Oscar.
Odessa A'zion, de Marty Supreme, en la alfombra roja del teatro Dolby.
Bardem y sus insignias de denuncia en la gala.
Thimotée Chalamet y su pareja, Kylie Jenner. El actor está nominado al Mejor Actor por 'Marty Supreme'.
Spielberg, productor de 'Hamnet', conversa con Jessie Buckley, nominada a Mejor Actriz por la película.
Gwyneth Paltrow, presente en la nominada 'Marty Supreme'.
Robert Downey Jr. y Chris Evans presentaron el premio a Mejor Guión Original y Adaptado.
Ryan Coogler, guionista y director de Sinners, recoge el premio al Guion Original.
Billy Crystal se despidió de su amigo Rob Reiner en el In Memoriam.
Sigourney Weaver y Pedro Pascal presentaron el Oscar a Mejores Efectos Visuales, que acabó en mano de 'Avatar. Fuego y Ceniza'.