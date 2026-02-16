Los 10 papeles míticos de Robert Duvall (incluyendo el olor del Napalm por la mañana)
El fallecimiento del mítico actor Robert Duvall a los 95 años ofrece la oportunidad de repasar sus papeles.
El Padrino (1972)
El “consigliere” Tom Hagen de El Padrino I y II hacía por ser la voz razonable de los Corleone. Claro que Tom estaba metido a tope en el asunto: la familia e hijo adoptivo del patriarca. El papel catapultó al actor al Olimpo y a partir de ahí pudo elegir papeles.
Network. Un mundo implacable (1971)
La trascendental película del desencantado Sidney Lumet juntaba a Duvall con Faye Dunaway y Peter Finch. Un veterano presentador de informativos es despedido y anuncia públicamente que se suicidará ante los espectadores.
Apocalypse Now (1979)
William «Bill» Kilgore ameniza la espera hasta la llegada a escena de Marlon Brando en la mítica Apocalipse Now. La frase mítica de "me encanta el olor del napalm por la mañana" no estaba en el guion: improvisada por el propio Duvall.
Gracias y favores (1983)
El filme Gracias y favores fue el que dio el Oscar a Duvall en el año 83. Un cantante de country venido al menos y alcoholizado que trata a toda costa de salir del agujero en un film para el que Duvall incluso compuso y cantó alguna canción.
Días de Trueno (1990)
El papel de entrañable maestro que desempeñó en los noventa brilló con luz propia en Días de Trueno, remedo de Top Gun con coches y la misma estética de videoclip maravilloso. Duvall le dio a la película un corazón que el guion necesitaba, y Cruise repitió con el actor para Jack Reacher.
Un Día de Furia (1994)
Uno de los papeles que mejor reflejaron la bonhomía que Duvall era capaz de transmitir a sus personajes es en el thriller en clave de comedia negra protagonizado por un vengador urbano, Michael Douglas, que pone a prueba a un pacífico policía a punto de jubilarse.
Camino al cielo (1997)
Camino al cielo, o The Apostle, fue la gran apuesta de Duvall en su faceta de realizador. Tras debutar con documentales, el actor se sumergió en la religión sureña con la historia de un predicador que mata al amante de su mujer, Farrah Fawcett.
Open Range (2004)
La figura de Robert Duvall está asociada al western. Y uno de los más representativos de los noventa. El actor prestó su imagen de veterano cowboy a este granjero que acompaña a Costner a su llegada a un pueblo donde, naturalmente, encontrarán problemas.
Una noche en el viejo México (2013)
Uno de los proyectos más particulares de la última etapa de Duvall fue 'Una noche en el viejo México', un western amable y crepuscular, proyecto amado de su director, el español Emilio Aragón, y en el que también colaboró Luis Tosar.
El Juez (2014)
El Juez era un drama más bien convencional al servicio de Robert Downey Jr. tras los laureles de Iron Man, pero Duvall contribuyó con una interpretación digna de nominación al Oscar, plena de dramatismo en su retrato de un anciano y autoritario juez.