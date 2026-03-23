De la mano de Juanma González te ofrecemos una serie de terceras partes que (según crítica y público) dañaron o agotaron sus sagas. No siempre son horribles, pero sí marcaron un bajón fuerte o decisiones polémicas.

De modo que sí, nueva inyección de nostalgia para los vídeos de @LDCultura de Libertad Digital y esRadio. No te olvides de dejar tu comentario y seguir el canal, darle a la campanilla para próximas actualizaciones y, sobre todo, un "like" al vídeo.

Y aunque sí que hay terceras partes a la altura de las circunstancias -tenemos otro vídeo dedicado a ello- estas obligaron a todo el mundo a pulsar el botón de "pause" y replantearse las cosas. Porque en ocasiones la falta de cuidado o cariño sale cara.

Sobrecarga de personajes/villanos, presión por cerrar trilogías sin plan claro, cambio de tono o director, fatiga del público, expectativas imposibles de satisfacer... Muchas pueden ser las causas de que estas películas fracasasen estrepitosamente. ¿Te animas a descubrirlo?