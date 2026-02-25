Menú

SERIEMENTE

'Días de ceniza', la miniserie de amor en tiempos del IRA en Movistar anuncia una nueva estrella

La miniserie Días de ceniza está disponible en Movistar. Cuatro episodios de romance imposible en tiempos del IRA.

Dotada de una elegancia y verosimilitud muy británica, Días de ceniza es una miniserie ambientada en lo peor del conflicto del IRA. Un abogado protestante y una profesora católica se enredan en un romance extramarital en medio de un Belfast violento. Un romance prohibido en toda regla protagonizado por Lola Petticrew, Gillian Anderson y Tom Cullen.

Relacionado

En 1975, en un pequeño pueblo a las afueras de Belfast donde cada palabra puede convertirse en una sentencia, una joven maestra católica conoce a Michael. Él es un abogado protestante, mayor y casado, habituado a defender a sospechosos del IRA. Entre pubs llenos de soldados, cargados de miedo y una comunidad vigilante, ambos se lanzan a una relación tan apasionada como imposible. "Días de ceniza" es la historia de un amor prohibido que arde en mitad del conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, cuando amar también es un acto político y cada paso en falso puede tener consecuencias irreversibles.

Basada en la novela de la autora irlandesa Louise Kennedy, Días de ceniza es una serie que mezcla historia reciente, política y romance en una atmósfera bucólica y rural. Esta videocrítica para el canal @LDCultura de Juanma González te cuenta qué tal están los cuatro capítulos ya estrenados.

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

Temas

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida