Dotada de una elegancia y verosimilitud muy británica, Días de ceniza es una miniserie ambientada en lo peor del conflicto del IRA. Un abogado protestante y una profesora católica se enredan en un romance extramarital en medio de un Belfast violento. Un romance prohibido en toda regla protagonizado por Lola Petticrew, Gillian Anderson y Tom Cullen.

En 1975, en un pequeño pueblo a las afueras de Belfast donde cada palabra puede convertirse en una sentencia, una joven maestra católica conoce a Michael. Él es un abogado protestante, mayor y casado, habituado a defender a sospechosos del IRA. Entre pubs llenos de soldados, cargados de miedo y una comunidad vigilante, ambos se lanzan a una relación tan apasionada como imposible. "Días de ceniza" es la historia de un amor prohibido que arde en mitad del conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, cuando amar también es un acto político y cada paso en falso puede tener consecuencias irreversibles.

Basada en la novela de la autora irlandesa Louise Kennedy, Días de ceniza es una serie que mezcla historia reciente, política y romance en una atmósfera bucólica y rural. Esta videocrítica para el canal @LDCultura de Juanma González te cuenta qué tal están los cuatro capítulos ya estrenados.