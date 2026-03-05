Estas 6 adaptaciones harían que el autor original se removiera en su tumba

Las adaptaciones cinematográficas y televisivas han acompañado a la literatura desde los inicios del cine. A veces logran capturar la esencia de una obra y presentarla a nuevas generaciones; otras, en cambio, transforman tanto el material original que uno no puede evitar imaginar al autor revolviéndose en su tumba. Eso si está muerto, claro. Esta recopilación de películas que adaptan libremente el material original podría, de todas formas, acercar ese momento.

Así lo contaron en Prohibido contar ovejas, el programa nocturno de esRadio conducido por Felipe Couselo, donde dimos buena cuenta de una serie de adaptaciónes un tanto elegidas al azar, pero sí, con la excusa de un éxito muy contemporáneo.

Un caso que promete generar debate es la nueva adaptación de Cumbres borrascosas de este 2026. La novela de Emily Brontë es una obra oscura, violenta y profundamente atormentada sobre obsesión, resentimiento... Sin embargo, muchas versiones audiovisuales han intentado suavizar sus aspectos más perturbadores para acercarla a un romance gótico más convencional. Eso sí, tenemos la belleza de Margot Robbie y Jacob Elordi.

Otro ejemplo clásico es El Replandor , dirigida por Stanley Kubrick y basada en el libro de Stephen King. Que sigue vivo, tranquilos, aunque sigue despreciando la adaptación que hizo el autor británico. En el libro, Jack Torrance es un hombre que lucha contra sus demonios internos antes de sucumbir a la influencia sobrenatural del hotel. En la película, en cambio, Kubrick presenta a un personaje que parece perturbado desde el primer momento, eliminando gran parte de la tragedia psicológica que definía la obra original.

Algo similar ocurrió con La Torre Oscura la película protagonizada por Idris Elba en 2017. La saga literaria The Dark Tower es una mezcla ambiciosa de fantasía, western, terror y ciencia ficción que se extiende a lo largo de varios libros, y la película intentó condensar ese universo complejo en una sola película relativamente corta. El resultado fue una historia simplificada que dejó fuera gran parte del mundo, la mitología y los personajes.

No todas las transformaciones problemáticas provienen de simplificar una obra; algunas cambian radicalmente su tono. Acorralado, la primera película de la saga John Rambo, está basada en la novela First Blood de David Morrell. El libro presenta un conflicto oscuro entre un veterano traumatizado y la autoridad, y su final es mucho más trágico que el de la película. Con el tiempo, las secuelas transformaron al personaje en un héroe de acción casi invencible.

En otros casos, los cambios son tan radicales que crean una obra completamente diferente. Forrest Gump, basada en la novela homónima de Winston Groom, es un ejemplo curioso. La película protagonizada por Tom Hanks es un relato sentimental sobre la inocencia y el destino en la historia de Estados Unidos. El libro, en cambio, es mucho más satírico y absurdo: su protagonista incluso se convierte en astronauta y lucha contra caníbales. El tono emotivo de la película prácticamente no existe en la obra original.

Finalmente, hay adaptaciones que directamente juegan con el material original de forma irreverente, como Pride and Prejudice and Zombies, reinterpretación de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. En esta versión, escrita por Seth Grahame-Smith, el refinado mundo de la Inglaterra de época se mezcla con hordas de muertos vivientes, que siempre quedan bien. La idea es deliberadamente paródica y la idea de pasar obra clásica por el filtro de la cultura popular contemporánea perduró en otras adaptaciones.