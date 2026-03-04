Paramount+ y HBO Max se integrarán en una sola plataforma de streaming tras el acuerdo de compra por el que Paramount Skydance adquirirá Warner Bros. Discovery.

"Como decíamos, tenemos previsto fusionar los dos servicios, lo que hoy en día nos proporciona algo más de 200 millones de suscriptores directos", afirmó el CEO de Paramount, David Ellison, en una reunión con inversores donde se desglosaron los detalles de la fusión prevista el lunes. "Creemos que eso nos posiciona realmente para competir con los líderes del sector. En Paramount, a mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios en una plataforma unificada, y pueden esperar que adoptemos un enfoque similar con esta plataforma en el futuro", continuó argumentando.

"Consideramos que la oferta combinada, junto con la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos situará en una posición que nos permitirá rivalizar con los principales competidores en el ámbito del consumo directo (DTC)", añadió. Asimismo, aunque no se aclaró cuándo ambas plataformas pasarán a integrarse como una sola, Ellison confirmó que HBO Max operará de manera independiente y su gestión seguirá en manos de Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content.

"Casey y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO", aseguró Ellison, remarcando durante la conferencia que Juego de Tronos es su serie favorita de la plataforma. "Y, como hemos dicho, tenemos previsto que siga funcionando con independencia, para que HBO pueda, francamente, seguir haciendo lo que hace increíblemente bien. Nuestra perspectiva es que HBO debe continuar siendo HBO. Han creado una marca fenomenal. Son líderes en su sector y solo queremos que sigan haciéndolo. Pero, al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a un público aún más amplio que el que podemos alcanzar por separado", expuso.

Netflix decidió no mejorar la última oferta de Paramount Skydance, que el consejo de administración de la compañía liderada por David Zaslav consideró superior a la de la plataforma.

La última oferta de Paramount incluía un aumento del precio de compra a 31 dólares en efectivo por acción, frente a los 30 de su anterior propuesta y los 27,75 de la de Netflix. Además, contemplaba una comisión de demora diaria equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares que deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias.

Asimismo, la nueva propuesta prevé el pago por parte de Paramount de la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares que Warner debería pagar a Netflix.

Zaslav celebró el nuevo acuerdo, señalando que generaría un "enorme valor" para los accionistas "una vez sea aprobado". "Estamos entusiasmados con el potencial de la combinación de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y estamos deseando empezar a trabajar juntos para contar historias que conmuevan al mundo", expresó en un comunicado.

Paramount ya declaró que espera cerrar un acuerdo con Warner Bros. Discovery en el plazo de un año, pendiente de la aprobación de los organismos reguladores y los accionistas.