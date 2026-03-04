Demoledor repaso de un cura a Silvia Abril tras su ataque a la Iglesia en los Goya

Las palabras de la actriz Silvia Abril en los premios Goya, en las que arremetió contra la Iglesia a propósito de la película Los domingos, siguen resonando después de que el actor declaradamente católico Jaime Lorente respondiera en redes.

Ahora ha sido el cura Francisco Javier Bronchalo quien ha respondido a las molestas palabras de Abril, que manifestó sentir "pena" de que los jóvenes "necesiten creer en algo y se agarren a la fe".

Carta de un cura de barrio a Silvia Abril: Estimada Silvia: Me llamo Francisco Javier. Soy un sacerdote del montón que vive y trabaja en un barrio obrero del sur de Madrid, en Leganés. En mi día a día no hay focos ni maquillaje; aquí la vida es muy auténtica.

👇 — Francisco Javier Bronchalo ن (@fjbronchalo) March 3, 2026

"Patxi" Bronchalo, párroco en la localidad de Valdemoro muy conocido por sus vídeos de Youtube, plataforma donde acumula más de 13.000 seguidores, ha publicado en la red social X una extensa carta dirigida a Silvia Abril en la que expone y reivindica su fe sin ofensa o exabrupto de ningun tipo.

"Me dedico a estar con gente que sufre mucho, a escuchar a quien no duerme por la ansiedad de los problemas, a consolar a quien ha perdido a alguien querido y a dar esperanza a quien ya no ve salida. Como mis compañeros, trato de ayudar a todo el que lo pide", comienza.

Recuerda, a modo de ejemplo, un funeral muy reciente en el que un marido y padre de dos hijos falleció inesperadamente de un infarto, asegurando que la esposa le agradeció sus oraciones, pues en los últimos días era lo "único que les había dado esperanza".

Y reta, eso sí, a Silvia Abril de manera directa: "Al ver sus declaraciones pensé que usted podría haber venido conmigo al tanatorio y, mirando a sus hijos a los ojos, haberles dicho: «Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano». Y luego, a su viuda y a sus padres: «Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana».

Bronchalo cuenta otro episodio reciente con una niña ingresada en oncología infantil y a punto de fallecer en medio de un terrible sufrimiento. "Le administré la unción y rezamos juntos en familia. Volví por los pasillos secándome las lágrimas. Aún la recuerdo riendo con su pañuelo en la cabeza. Murió unos días después. ¿Sabe qué, Silvia? He pensado que quizá le hubiera gustado estar allí para decirle aquello".

El párroco de Getafe añade sobre los padres si "¿se atrevería usted a venir conmigo un día a verles y repetirles que le da pena que necesiten creer en algo?". Pide a Silvia Abril que le acompañe a su "chiringuito" parroquial y ayude en Caritas a repartir comida a familias inmigrantes. "No tenemos photocall, pero puede ayudar a repartir cajas de fruta, puede mirarlas y escuchar sus historias".

Y a continuación un nuevo tuit ciertamente demoledor: "No voy a cobrarle nada. En mi «chiringuito» no entra un solo céntimo de quien no quiere darlo libremente en la declaración de la renta. En cambio, de los impuestos que yo pago, una parte irá a sus películas, lo quiera yo o no".

"Como si ser frágil y apoyarse en la fe fuera algo vergonzoso, como si tuviéramos que ser superhéroes perfectos que nunca fallan. Y luego nos preguntamos por qué la salud mental es un problema creciente", finaliza el padre, que asegura a Silvia Abril -rememorando una frase de Los Domingos- que "rezará por ella".