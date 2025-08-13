¿Alguna vez te has preguntado qué series son las que han marcado tu afición, tu vida, tu devenir en esto de las ficciones televisivas? Juanma González sí, y en otro ejercicio de mirarse el ombligo te ofrece un listado de series que marcaron su vida, la suya y solo la suya, sin intención de que el top que te ofrece en el video de arriba signifique más que eso.

Las series que marcaron la existencia de ese asustadizo niño que se convirtió en descarado adolescente, y después de nuevo en asustadizo semi-adulto. De la animación europea a las grandes series norteamericanas de hace solo una década, este recorrido por series importantes de la vida de Juanma González seguro que te trae algún que otro recuerdo.

Y sin más, te dejamos con el vídeo del canal @LoDeCultura, al que por cierto deberías suscribirte y dar a la campanita para poder ver más contenidos de este tipo. Es el propio Juanma González quien escribe estas líneas, y escribir de sí mismo en tercera persona es un ejercicio que no todo el mundo resiste. Dejémoslo diciendo que le dejes un like y un comentario al vídeo.