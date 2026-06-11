El error de usar insecticidas: el ejército protector que salvará sus plantas

Cuando aparece una plaga entre las plantas, la reacción más habitual suele ser buscar un insecticida. Sin embargo, cada vez más expertos advierten de que esta respuesta inmediata puede convertirse en un error. La mayoría de los insectos que habitan en jardines y huertos no solo son inofensivos, sino que desempeñan un papel fundamental en la salud de las plantas, el equilibrio ecológico y el control natural de las plagas.

Frente al uso indiscriminado de productos químicos, el control biológico se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces y sostenibles. La clave consiste en favorecer la biodiversidad y permitir que determinados insectos actúen como un auténtico ejército protector capaz de mantener bajo control a las especies perjudiciales.

Las mariquitas, las grandes devoradoras de pulgones

Pocas especies son tan apreciadas por agricultores y jardineros como las mariquitas. Detrás de su aspecto llamativo se esconde uno de los depredadores más eficaces contra algunas de las plagas más habituales.

Tanto las larvas como los ejemplares adultos se alimentan de pulgones, cochinillas, ácaros y otros pequeños insectos que dañan hojas y brotes. Una sola mariquita puede consumir decenas de pulgones al día, mientras que sus larvas son incluso más voraces.

La especie Adalia bipunctata, conocida como mariquita de dos puntos, está ampliamente distribuida en Europa y es considerada uno de los enemigos naturales más efectivos de numerosas especies de pulgones.

Crisopas: los 'leones de los pulgones'

Aunque suelen pasar desapercibidas, las crisopas figuran entre los insectos más valiosos para cualquier jardín.

Los adultos se alimentan principalmente de néctar y polen, pero sus larvas son auténticas especialistas en la caza de plagas. Su apetito por pulgones, mosca blanca, trips y huevos de otros insectos les ha valido el sobrenombre de "leones de los pulgones".

La especie Chrysoperla carnea aparece de forma natural en numerosos cultivos que no están sometidos a tratamientos químicos intensivos y es utilizada habitualmente en programas de control biológico.

Mantis religiosas y otros grandes depredadores

La mantis religiosa ocupa un lugar destacado entre los cazadores del jardín. Gracias a su capacidad de camuflaje y a la rapidez de sus movimientos, captura saltamontes, moscas, grillos, orugas y otros insectos potencialmente dañinos para las plantas.

Junto a ella destacan otros depredadores menos conocidos, como los escarabajos de tierra, que desarrollan gran parte de su actividad durante la noche alimentándose de babosas, caracoles y larvas presentes en el suelo.

También sobresale Anthocoris nemoralis, conocido popularmente como chinche pirata, un insecto utilizado habitualmente para combatir distintas especies de psilas y otras plagas que afectan a árboles y cultivos ornamentales.

Las avispas que ayudan a combatir plagas

Aunque suelen generar rechazo, muchas especies de avispas son grandes aliadas de agricultores y jardineros.

Las llamadas avispas parasitoides desarrollan una estrategia muy particular: depositan sus huevos dentro de otros insectos considerados plagas. Cuando las larvas nacen, se alimentan del huésped y contribuyen a reducir sus poblaciones de forma natural.

Este mecanismo resulta especialmente eficaz contra pulgones, orugas y cochinillas, sin necesidad de recurrir a tratamientos químicos agresivos.

Polinizadores imprescindibles

Las abejas, los abejorros, las mariposas y numerosos sírfidos desempeñan una función esencial para la reproducción de las plantas.

Al desplazarse de flor en flor en busca de néctar y polen, facilitan la polinización, un proceso imprescindible para la formación de frutos y semillas.

La disminución de las poblaciones de polinizadores en diferentes regiones del mundo ha generado preocupación entre científicos y organismos ambientales, que alertan sobre la importancia de proteger sus hábitats y reducir el uso de productos químicos perjudiciales para estas especies.

El suelo también necesita aliados

No todos los organismos beneficiosos vuelan. La salud del suelo depende en gran medida de pequeños animales capaces de mejorar sus propiedades físicas y biológicas.

Entre ellos destacan las lombrices, responsables de airear la tierra, favorecer la infiltración del agua y acelerar la descomposición de la materia orgánica. Gracias a su actividad, los nutrientes quedan disponibles para las raíces y las plantas crecen en mejores condiciones.

Cómo atraer insectos beneficiosos

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de aumentar la presencia de estos aliados consiste en crear un entorno favorable para ellos.

Plantas aromáticas como la lavanda o el romero, así como especies florales como la caléndula, el girasol, el hinojo o el eneldo, resultan especialmente atractivas para numerosos insectos beneficiosos.

También es recomendable mantener zonas con vegetación diversa, pequeños refugios naturales, setos o acumulaciones moderadas de hojas y materia orgánica donde puedan resguardarse.

Biodiversidad frente a pesticidas

La experiencia demuestra que los jardines más saludables suelen ser aquellos donde existe una mayor diversidad de especies. Cuando el ecosistema está equilibrado, depredadores, polinizadores y otros organismos beneficiosos ayudan a controlar de forma natural la aparición de plagas.

Por ello, cada vez más expertos recomiendan reducir el uso de insecticidas de amplio espectro, ya que estos productos eliminan tanto a los insectos perjudiciales como a los beneficiosos. Favorecer la biodiversidad y comprender el papel de cada especie permite construir espacios verdes más resistentes, sostenibles y capaces de protegerse por sí mismos frente a numerosas amenazas.