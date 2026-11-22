Con la llegada de noviembre, la flor de Pascua empieza a ganar protagonismo en los hogares. Sus brácteas rojas se han convertido en uno de los elementos más reconocibles de la decoración navideña, pero mantener la planta en buen estado durante estas semanas requiere prestar atención a varios aspectos. Aunque suele tratarse como una especie de temporada, puede conservarse durante años si recibe los cuidados adecuados.

La Euphorbia pulcherrima, originaria de México, es sensible a los cambios bruscos de temperatura, necesita luz natural y no tolera que sus raíces permanezcan encharcadas. Noviembre es un mes importante para atender estas necesidades, especialmente si se quiere disfrutar de la planta durante las fiestas.

Evitar el frío y los cambios de temperatura

La flor de Pascua no tolera bien las bajas temperaturas. Por eso, cuando empieza a llegar el frío, conviene mantenerla dentro de casa y alejarla de puertas que se abren con frecuencia, ventanas mal aisladas y balcones.

Lo recomendable es colocarla en una estancia con una temperatura estable, preferiblemente entre 15 y 22 grados. No necesita estar en una habitación especialmente caliente: lo importante es evitar las variaciones bruscas.

También hay que mantenerla alejada de radiadores, estufas y chimeneas. El calor directo puede deshidratar la planta y favorecer la caída de sus hojas. Las corrientes de aire, por su parte, tampoco son adecuadas para su mantenimiento.

Una ubicación luminosa, pero sin sol directo

La iluminación es otro de los factores que influyen en el estado de la planta. La flor de Pascua necesita claridad durante el día, por lo que una buena ubicación es cerca de una ventana por la que entre luz natural.

Sin embargo, es preferible evitar que los rayos del sol incidan directamente sobre las hojas durante periodos prolongados, sobre todo cuando atraviesan los cristales y pueden intensificar el calor.

La luz también interviene en el proceso que permite que la planta desarrolle sus características brácteas rojas. La flor de Pascua es una especie de día corto: necesita noches largas y sin interrupciones para iniciar la floración y desarrollar su coloración.

Para estimular este proceso, requiere aproximadamente 14 horas de oscuridad continua cada noche durante varias semanas, además de suficiente luz durante el día. Por eso, conviene evitar que reciba iluminación artificial durante la noche, especialmente si permanece cerca de lámparas encendidas hasta tarde.

Cómo regarla sin dañar las raíces

El exceso de agua es uno de los problemas que pueden deteriorar la flor de Pascua. Aunque necesita cierta humedad, no hay que regarla constantemente ni mantener el sustrato empapado. Antes de utilizar la regadera, conviene comprobar la humedad de la tierra. Si la capa superficial está seca al tacto, se puede aportar agua de forma moderada y dejar que el exceso salga por los orificios de drenaje de la maceta.

También es importante retirar el agua que quede acumulada en el plato inferior o en el envoltorio decorativo. Si las raíces permanecen sumergidas durante demasiado tiempo, pueden deteriorarse y sufrir problemas de pudrición. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando tanto que se seque por completo como que permanezca saturado de agua.

Qué hacer si las hojas empiezan a ponerse amarillas

Revisar periódicamente el follaje permite detectar posibles problemas. Las hojas amarillentas, marchitas o que se desprenden pueden indicar que las condiciones de cultivo no son las adecuadas. Sin embargo, la aparición de algunas hojas inferiores amarillas no tiene por qué ser motivo de preocupación. Puede responder al envejecimiento natural de la planta.

Si la pérdida de hojas es abundante, conviene comprobar si recibe suficiente luz, si está expuesta a cambios de temperatura o si se está regando en exceso. Retirar las hojas secas o dañadas ayuda a mantener la planta limpia y facilita la detección de otros problemas. En noviembre, sin embargo, no es aconsejable realizar podas intensas si el objetivo es conservar su aspecto durante las fiestas.

Por qué puede ser tarde para recuperar el color rojo

Las partes rojas que caracterizan a la flor de Pascua no son flores, sino brácteas: hojas modificadas que adquieren esa coloración. Las auténticas flores son pequeñas estructuras amarillentas situadas en el centro de la planta. Si la planta ha permanecido verde durante todo el año, noviembre puede ser demasiado tarde para garantizar que desarrolle las brácteas coloreadas durante las fiestas.

La inducción floral necesita varias semanas de noches largas e ininterrumpidas. Por lo general, el proceso debe comenzar entre finales de septiembre y octubre. Por tanto, los cuidados de noviembre sirven principalmente para mantener en buenas condiciones las plantas que ya han iniciado su proceso de coloración.