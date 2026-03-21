Cinco plantas ideales para decorar casa y jardín con la llegada de la primavera

Con el inicio de marzo también llega la primavera, la época de las flores. Es el mes en el que las floristerías y viveros ven aumentar la demanda de plantas y flores de todos los colores que decoran casas y jardines.

Y es que el mes del comienzo de la primavera también es el de Flora, diosa romana, y símbolo de la primavera, la juventud, la fertilidad y el florecimiento. Un momento ideal para cultivar plantas y flores y ver cómo florecen y crecen nuestras plantas favoritas. Pero no todas las plantas son ideales para esta época del año y algunas necesitan cuidados especiales. Aquí hacemos un repaso a las principales plantas y flores de la primavera.

Lavanda

Su color morado y característico, además de su aroma cálido y utilizado como remedio natural en medicina, la convierte en una planta ideal para esta época del año. Con una floración en la primavera tardía o a principios de verano, esta planta, que en realidad es un arbusto, requiere pocos cuidados.

Puede cultivarse tanto en maceta como en el suelo y no necesita demasiado riego: una vez por semana es suficiente. Es aconsejable que tenga un buen drenaje para que no se pudran las raíces. Para seguir manteniendo la planta vigorosa, se deben cortar las flores una vez terminada la época de floración (cuando empiecen a marchitarse); esto provocará nuevos brotes que harán crecer la planta de forma uniforme.

Campo de lavanda en en Brihuega, Guadalajara, Castilla-La Mancha.

Tulipán

En marzo alcanzan su punto álgido, pero pueden encontrarse desde enero a junio. Existe una gran variedad de tulipanes que incluyen una amplia gama tonal, desde colores vívidos a otros más débiles. Esta flor conocida por su belleza necesita la luz del sol y requiere ser regada de dos a tres veces por semana. Podar aquellas partes marchitas ayudará a obtener un mayor vigor de la planta.

Los tulipanes suelen plantarse en macetas y una gran idea es combinar los colores. Para utilizar los tulipanes el próximo año, lo mejor es extraer el bulbo una vez las hojas estén amarillas, limpiarlo y dejarlo en un lugar fresco y oscuro para volver a plantar de nuevo en otoño.

Ramo de tulipanes.

Mimosa

La mimosa tiene la capacidad de plegar sus hojas cuando se la toca, una característica sorprendente en el mundo vegetal y, más aún, teniendo en cuenta la velocidad a la que lo hace. Es mejor ponerla en una maceta, ya que, si se dan las condiciones adecuadas, colonizará el jardín. Suele adaptarse a la luz parcial y a la sombra, pero no tolera las temperaturas frías por debajo de 10º.

En cuanto al riego, necesita una vez por semana, pero siempre con el suelo húmedo. Entre enero y marzo es el momento de su floración. Nos referimos a la mimosa herbácea de hoja perenne; no confundir con otras plantas con la misma denominación.

Mimosa en flor.

Prímula

Una planta de gran variedad, con infinidad de posibilidades de colores, procedente de China. La floración comienza en invierno, pero pueden encontrarse en muchas floristerías hasta mediados de abril con precios muy asequibles. La mejor elección, si se compran, es elegir capullos abiertos y hojas fuertes y compactas.

Considerada una planta de interior, es mejor si se sitúa en un lugar fresco y luminoso, pero sin que la luz del sol incida directamente. Aguanta muy bien las temperaturas suaves (ni muy calurosas ni muy frías) y el riego suele ser de dos o tres veces por semana. Si se usa abono como fertilizante líquido cada 15 días, se obtendrá un mayor vigor de las flores.

Prímulas en flor.

Pensamiento

También hay una gran variedad en esta especie, pudiendo tener los pétalos de las flores de un solo color o varios. Los pensamientos son ideales para estar a pleno sol y aguantan muy bien las temperaturas frías. En cuanto al riego, necesitan bastante agua, pero sin que esté encharcada. Para ello, la mejor solución es tener un buen drenaje y regar en función de sus necesidades para que siempre esté húmedo. Puede plantarse tanto en macetas como en el suelo.

Es vital utilizar fertilizantes en la época de floración, que va desde otoño hasta bien entrada la primavera, para aportar nutrientes adicionales y un mejor estímulo para las flores. Los pensamientos curiosamente "invernan" en verano, es por ello que su proceso floral se detiene en dicha época hasta principios de octubre.

Flor de pensamientos.

Sea cual sea la elección, lo realmente importante es disfrutar de esta época porque solo sucede una vez al año.