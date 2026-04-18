Cómo identificar el origen de la humedad en casa

La humedad en el hogar es un problema habitual que puede afectar tanto a la salud de los ocupantes como al estado de la vivienda. Identificar su origen resulta clave para aplicar la solución adecuada, y existen métodos simples que ayudan a hacerlo sin necesidad de herramientas especializadas. Uno de los principales problemas al abordar la humedad es que no siempre resulta visible ni fácil de identificar.

Para identificar el origen de la humedad, existe un método práctico que puede realizarse en cualquier vivienda: la prueba del papel de aluminio. Se trata de una técnica utilizada como orientación inicial que no requiere conocimientos técnicos ni inversión.

El procedimiento consiste en colocar un trozo de papel de aluminio sobre una zona de la pared donde haya señales de humedad. Debe fijarse con cinta adhesiva, asegurando que los bordes queden bien sellados para evitar la entrada de aire. El lado brillante debe quedar hacia el exterior. Una vez colocado, es necesario esperar entre 24 y 48 horas antes de comprobar el resultado.

Cómo interpretar el resultado

Tras el tiempo de espera, la clave está en observar dónde aparece la humedad en relación con el papel de aluminio. Si la humedad se encuentra en la parte interna, es decir, entre la pared y el aluminio, indica la presencia de filtraciones internas. En este caso, el agua procede del interior del muro o de alguna instalación cercana.

En cambio, si la humedad aparece en la superficie exterior del aluminio, el problema suele ser de condensación, ya que el vapor de agua del ambiente se ha acumulado en esa zona. Este método permite obtener una orientación rápida sobre el origen del problema, aunque no sustituye a una evaluación técnica cuando existen daños importantes o persistentes.

Medidas para prevenir la humedad

Una vez identificado el tipo de humedad, es posible aplicar medidas adaptadas a cada caso. En situaciones de condensación, mejorar la ventilación diaria, evitar secar ropa en interiores y mantener una temperatura estable pueden ayudar a reducirla. También resulta recomendable revisar el aislamiento de la vivienda y evitar la acumulación de vapor en estancias como cocinas y baños.

En el caso de filtraciones, la solución pasa por localizar el punto de entrada del agua y reparar tuberías, grietas o elementos estructurales afectados. Este tipo de intervención puede requerir la actuación de profesionales especializados.