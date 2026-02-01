Por qué aparece la condensación y cómo evitar que deteriore las paredes

Subir las persianas y encontrar las ventanas cubiertas de pequeñas gotas de agua es una escena frecuente, especialmente durante los meses fríos. Aunque a menudo se percibe como una molestia menor, la condensación en los cristales es una señal clara de que el equilibrio entre temperatura, humedad y ventilación dentro de la vivienda no es el adecuado.

La condensación aparece cuando el aire interior, más cálido y con mayor carga de humedad, entra en contacto con superficies frías como el vidrio de las ventanas. Al enfriarse ese aire, el vapor de agua se transforma en líquido y se deposita en forma de gotas. Cuando este proceso se repite de manera habitual, la humedad acumulada puede terminar afectando al estado general de la vivienda.

Por qué se produce la condensación en las ventanas

En términos generales, la condensación es consecuencia de un exceso de humedad en el aire interior. Actividades cotidianas como ducharse, cocinar, tender la ropa dentro de casa o incluso respirar generan vapor de agua de forma constante. Si ese vapor no se elimina correctamente mediante la ventilación, se queda en el ambiente.

El problema se hace más evidente cuando ese aire húmedo entra en contacto con un elemento frío. El cristal de una ventana suele ser una de las superficies más frías de la vivienda, sobre todo en invierno. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior favorece que el vapor de agua se condense con rapidez.

Por este motivo, la condensación suele aparecer con mayor intensidad a primera hora de la mañana o en días especialmente fríos, cuando el vidrio ha pasado varias horas expuesto a temperaturas bajas y el aire del interior mantiene un mayor nivel de humedad.

Qué problemas puede causar si se ignora

La condensación ocasional no suele tener consecuencias graves, pero cuando se convierte en un fenómeno diario puede acabar pasando factura a la vivienda. El agua que se acumula de forma repetida en los cristales y marcos puede filtrarse a materiales cercanos, generando manchas de humedad.

Con el tiempo, esa humedad persistente puede favorecer la aparición de moho en zonas próximas a las ventanas o en puntos fríos de la casa. Además del impacto visual, la presencia continuada de humedad puede generar olores desagradables y deteriorar pinturas, marcos o revestimientos.

Ignorar estas señales también puede ocultar otros problemas asociados, como una ventilación insuficiente o la existencia de zonas frías en paredes y cerramientos que agravan el fenómeno de la condensación.

Cómo prevenir la condensación de forma eficaz

La medida más sencilla y eficaz para reducir la condensación es ventilar la vivienda a diario, incluso durante el invierno. Abrir las ventanas durante unos minutos permite renovar el aire interior y reducir la humedad acumulada sin enfriar la casa en exceso.

También resulta útil revisar algunos hábitos cotidianos. Utilizar la campana extractora al cocinar, ventilar el baño después de la ducha o evitar secar la ropa en el interior sin una ventilación adecuada contribuye a mantener controlado el nivel de humedad ambiental.

En muchos hogares, el deshumidificador se ha convertido en una solución práctica para controlar la humedad de forma constante. Estos dispositivos pueden ser especialmente útiles en viviendas donde la condensación aparece de manera recurrente y afecta siempre a las mismas estancias.

Cuando el problema persiste, conviene observar en qué zonas se produce con más frecuencia y en qué momentos del día. No siempre se trata únicamente de las ventanas: puentes térmicos, paredes frías o una ventilación deficiente pueden estar detrás de la acumulación de humedad.