Por qué niebla y frío van de la mano en invierno y cómo disparan la sensación térmica

La imagen es recurrente en otoño e invierno: mañanas grises, visibilidad reducida y una sensación térmica aún más baja de lo que marca el termómetro. La niebla y el frío suelen aparecer juntos, especialmente en valles y zonas bajas, y esta coincidencia responde a procesos atmosféricos bien conocidos por la meteorología.

La niebla se forma cuando el aire cercano al suelo se enfría hasta alcanzar el llamado punto de rocío, la temperatura a la que el vapor de agua presente en el aire se condensa en diminutas gotas suspendidas. El aire frío tiene menos capacidad para retener vapor de agua que el aire caliente, por lo que, al descender la temperatura, la condensación se produce con mayor facilidad. Por este motivo, las noches frías, largas y con poca nubosidad son un escenario ideal para la aparición de niebla, especialmente al amanecer.

Niebla de radiación: la más común en invierno

Uno de los tipos más frecuentes es la niebla de radiación. Se produce durante noches despejadas y frías, cuando el suelo pierde calor rápidamente por radiación. Ese enfriamiento se transmite a la capa de aire más cercana a la superficie, que, si contiene suficiente humedad y apenas hay viento, se satura y condensa.

Este fenómeno es habitual en zonas rurales, valles y cuencas fluviales, donde el aire frío tiende a acumularse y quedar atrapado durante horas, prolongando la presencia de la niebla durante la mañana.

Aire frío y estabilidad atmosférica

El frío también favorece la estabilidad del aire. En muchas situaciones invernales se produce una inversión térmica: el aire frío queda retenido cerca del suelo, mientras que capas más cálidas se sitúan por encima. Esta configuración impide la mezcla vertical del aire y dificulta que la niebla se disipe.

Como consecuencia, la niebla puede persistir durante gran parte del día, especialmente si no hay viento ni llegada de masas de aire más cálidas que rompan esa estabilidad.

Otros tipos de niebla ligados al frío

Además de la niebla de radiación, existen otros tipos directamente relacionados con bajas temperaturas. La niebla de advección se forma cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie fría, como suelo helado o aguas frías, enfriándose rápidamente y condensándose.

En situaciones de frío intenso, puede aparecer la llamada niebla helada o cencellada. En este caso, las gotas de agua permanecen líquidas pese a estar por debajo de los 0 grados y se congelan al entrar en contacto con superficies, formando capas de hielo y cristales. También existe la niebla humeante, que se observa cuando aire muy frío pasa sobre aguas relativamente cálidas, creando un efecto similar al humo.

Más humedad, más sensación de frío

La niebla no solo reduce la visibilidad, sino que intensifica la sensación térmica. La elevada humedad ambiental dificulta que el cuerpo conserve el calor, haciendo que el frío se perciba con mayor intensidad. Si además hay algo de viento, la pérdida de calor por convección aumenta, acentuando aún más la sensación de frío.

Zonas donde la niebla es habitual

Aunque la niebla puede aparecer en muchas regiones, es especialmente frecuente en zonas bajas y valles. En Europa, áreas como el valle del Ebro en España o el valle del Po en Italia registran numerosos días de niebla al año durante el invierno. A nivel mundial, regiones costeras y zonas donde confluyen corrientes de aire frío y cálido, como Terranova o algunas áreas de Nueva Zelanda, son conocidas por su elevada frecuencia de niebla.

Un fenómeno típico del invierno

En definitiva, la relación entre niebla y frío es el resultado de una combinación de aire frío, humedad elevada, estabilidad atmosférica y poco viento. Un cóctel típico de los meses más fríos del año que explica por qué, cuando bajan las temperaturas, el paisaje suele quedar cubierto por un manto gris que dificulta la visibilidad y refuerza la sensación invernal.