Una pareja australiana estuvo sentada en el avión junto al cadáver de una pasajera que murió en pleno vuelo

No era un viaje como otro cualquiera. Una pareja australiana volaba de Melbourne a Venecia, con escala en Doha. Sin embargo, la experiencia no fue la mejor posible. Y es que en dicho vuelo, los dos australianos tuvieron que estar sentados junto al cadáver de otra pasajera. Se trata de una mujer que había muerto en pleno vuelo cuatro horas antes de aterrizar.

La mujer se desplomó y la tripulación del vuelo no logró salvarla. La pareja ha contado en Canal 9, una cadena de televisión de Australia que "hicieron todo lo que pudieron, pero desafortunadamente no se pudo salvar a la señora, fue bastante desgarrador de ver". Se encontraban en una fila de cuatro asientos con dos de ellos vacíos y según su relato, la tripulación no pudo trasladar el cadáver en silla de ruedas por el avión y les pidió que se moviesen.

"Entendemos totalmente que no podemos responsabilizar a la aerolínea por la muerte de la pobre señora, pero tiene que haber un protocolo para cuidar a los clientes a bordo", han dicho en la entrevista. También han explicado que al aterrizar le pidieron que se quedasen sentado. Ambos, ya en Italia, aseguraron en la televisión australiana que la compañía, Qatar Airways, no les había ofrecido ayuda.

En un comunicado de la aerolínea, la aerolínea se ha disculpado diciendo que "nuestros pensamientos están con los familiares de la pasajera que lamentablemente falleció a bordo de nuestro vuelo. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que este incidente pueda haber causado. Estamos en proceso de contactar con los pasajeros".