Muere una joven de 17 años tras recibir un pastel envenenado con una nota: "Para la chica más hermosa"

Una joven de 17 años, Ana Luiza de Oliveira Neves, falleció el pasado domingo en São Paulo, Brasil, tras ingerir un pastel que contenía veneno. El producto le fue entregado el sábado anterior con una nota que decía: "Un regalo para la chica más hermosa que vi jamás". Según una amiga de la víctima, el paquete llegó sobre las 17:00 horas. Ana Luiza consumió el pastel poco después de recibirlo. Hacia las 18:00 horas comenzó a encontrarse mal. La familia la trasladó a un centro médico, donde se le diagnosticó un cuadro de intoxicación.

Tras ser atendida, la joven fue dada de alta. Sin embargo, a lo largo del domingo su estado se agravó de forma repentina. Fue llevada nuevamente al hospital, esta vez sin constantes vitales. El informe médico indicó que "estaba cianótica, con hipotermia, sin latidos cardíacos ni respiración". Los intentos de reanimación no tuvieron efecto y los sanitarios confirmaron su fallecimiento.

Confesión tras la denuncia

Debido a la situación emocional de los padres, un amigo de la familia, identificado como Cristiano, acudió a la comisaría de Itapecerica da Serra para formalizar la denuncia. Su declaración fue tomada como punto de partida para abrir la investigación. Durante las primeras horas del proceso, una adolescente de la misma edad confesó haber enviado el pastel envenenado. Fue puesta bajo custodia en la Fundación Casa, donde permanece mientras se tramita el expediente.

El caso está siendo procesado conforme a la legislación de menores. El abogado penalista Rafael Paiva detalló el encuadre legal aplicable: "En este caso, el juicio se lleva a cabo en el Juzgado de Menores. Los menores son considerados inimputables. No cometen ningún delito, según nuestra Constitución. Por lo tanto, a pesar de ser una conducta muy grave, no se considera un delito desde el punto de vista legal, sino una infracción. Ella cometió una infracción correspondiente al delito de homicidio doloso calificado".

Según el marco jurídico brasileño, en situaciones de este tipo, las medidas aplicables son de carácter socioeducativo. Incluso en casos de infracción grave, la privación de libertad no puede superar los tres años, aunque el menor esté próximo a cumplir la mayoría de edad.

Presencia en la vivienda

El padre de Ana Luiza declaró que la menor que confesó el envío del pastel pasó la noche en su vivienda. Aseguró que estuvo presente durante todo el proceso en que su hija comenzó a mostrar síntomas y fue trasladada al hospital. "Esta chica se quedó a dormir en mi casa y estuvo ahí todo el tiempo. Vio a mi hija enfermarse, vio cuando la llevé al hospital, y al día siguiente también vio a mi hija caerse en el baño y no mostró ninguna reacción. Y más tarde, cuando mi hija murió, me saludó y me abrazó", explicó.

La pastelería que elaboró el producto se desvinculó de la entrega mediante un comunicado. "Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de la joven, ocurrido el 1 de junio", señalaron. El establecimiento precisó que no intervino en el reparto del pastel ni tenía conocimiento de su destino.