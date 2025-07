Un hombre es detenido en Lugo después de intentar violar a una vaca preñada

Un hombre ha sido detenido este fin de semana tras ser sorprendido mientras intentaba violar a una vaca en una explotación ganadera de Castro de Rei, en la parroquia lucense de Triabá. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo, alrededor de las seis de la mañana, coincidiendo con las fiestas patronales de San Pedro.

El individuo accedió sin permiso a una granja situada junto al campo donde se celebraba la verbena. Según ha relatado el propietario de la finca a El Progreso, el hombre ató al animal con cuerdas, lo que provocó que la vaca comenzase a bramar. Dicho sonido alertó a la madre del ganadero, que al oírlo bajó a comprobar qué ocurría. Al llegar, vio al sospechoso en la entrada de la granja y fue a avisar a su hijo.

El ganadero, aún impactado por lo sucedido, relata que al principio pensó que se trataba de un intento de robo. "El tipo me decía que había venido a pasar la noche aquí, yo no conseguía conectar los hechos. No daba crédito a lo que estaba pasando. Pensé si la intención era robar un ternero hasta que vi atado al animal y caí en la cuenta: 'Viniste a violar a la vaca. Tú estás loco', le dije". En ese momento, el hombre huyó. Según cuenta, vio que el feriante traía consigo una bolsa con un taburete y las cuerdas que utilizó para atar a la vaca, que dice "estaba preñada y a punto de parir".

Ante la sospecha de que se tratase de un engaño para desviar su atención mientras otros robaban, el ganadero optó por contactar con la Guardia Civil y presentar una denuncia, decisión que tomó tras hablar con los agentes. "Imagina que se asusta y que le da un golpe y acaba matándolo. Al final el problema lo tengo yo", dijo al mismo diario, señalando además que en esa parte del establo no hay cámaras de vigilancia, al tratarse de la zona más antigua de la instalación.

Ya el domingo y con la ayuda del ganadero, los agentes localizaron e identificaron al presunto responsable durante el vermú de la misma festividad. Allí fue detenido y ahora permanece bajo investigación por un posible delito de maltrato animal.