Asesinada a tiros la tenista Radhika Yadav por su padre celoso de su éxito

El entorno del deporte indio se ha visto sacudido por el asesinato de Radhika Yadav, extenista profesional de 25 años, a manos de su propio padre, Deepak Yadav. Según ha informado The Indian Express, el hombre confesó a la policía haberle disparado tres veces por la espalda mientras ella cocinaba en su domicilio familiar.

Radhika había dejado de competir en mayo de 2024 tras una lesión de hombro. Desde entonces, dirigía una academia de tenis en Gurgaon, en las inmediaciones de Nueva Delhi, un proyecto que le proporcionaba estabilidad económica y visibilidad en redes sociales. La joven, que había disputado torneos Futures de la ITF, recondujo su carrera hacia la formación de jóvenes talentos en un momento de creciente interés por el tenis juvenil en la región.

Un padre señalado por el entorno rural

Esta actividad y su creciente independencia no eran del agrado de su padre, un terrateniente de 49 años, que residía en una zona rural cercana. Según relatan varios medios indios, Deepak Yadav se sentía objeto de burla por parte de los vecinos, que le reprochaban vivir a costa de los ingresos de su hija. "Cuando iba a buscar leche al pueblo de Wazirabad, la gente se burlaba de mí diciendo que vivía de los ingresos de mi hija. Esto me afectaba mucho. Algunos incluso cuestionaban el carácter de mi hija. Le pedí que cerrara su academia de tenis, pero se negó", declaró el acusado tras su detención, según Live Mint.

El cuerpo fue encontrado por el tío de la víctima, que la trasladó inmediatamente a un hospital de la zona, aunque los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. El inspector de policía Vinod Kumar confirmó a The Indian Express que el crimen estuvo motivado por la sensación de humillación que el padre decía experimentar. "Le había pedido varias veces que cerrara la academia, pero ella se negó. Ya no lo soportaba", señaló el agente.

Indicios de una planificación deliberada

Fuentes cercanas a la familia sostienen que el asesinato no fue un acto impulsivo. Según explicó la mejor amiga de Radhika, Himaanshika, en redes sociales, Deepak Yadav habría tomado medidas para asegurarse de que nadie pudiera intervenir. "Encerró a la madre en otra habitación y envió al hermano fuera de la casa por trabajo", declaró. También apuntó que el perro de la familia estaba fuera en el momento del crimen.

En el mismo mensaje, la amiga hizo referencia al entorno tóxico que Radhika habría soportado durante años. "Le hizo la vida imposible durante años con sus críticas controladoras y constantes. Al final, hizo caso a supuestos amigos que envidiaban su éxito".