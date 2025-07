La familia de DJ Godzi, muerto en Ibiza, acusa a la Guardia Civil de homicidio: "Le golpearon en la cara y espalda"

Michele Noschese, DJ y productor italiano, conocido artísticamente como DJ Godzi, murió en Ibiza a los 35 años la noche del viernes 18 al sábado 19 de julio. La Guardia Civil está investigando su muerte, mientras su familia y amigos acusan a los agentes con los que estaba bajo custodia policial de homicidio voluntario.

La Guardia Civil acudió al domicilio del artista tras una queja de los vecinos por exceso de ruido en la vivienda a causa de una fiesta. Cuando llegaron, el DJ estaba presuntamente amenazando con un cuchillo a un vecino de avanzada edad mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas. Según la versión oficial, los agentes intentaron reducirlo y, en medio del forcejeo, el hombre comenzó a convulsionar y perdió la vida.

Sin embargo, la familia y los amigos del fallecido han dado una versión completamente distinta, presentando una denuncia en España y en Italia en la que se acusa de homicidio a los agentes que intervinieron en el domicilio del artista.

Giuseppe Noschese, padre del artista, ha declarado al diario italiano La Repubblica que su hijo "murió mientras estaba bajo custodia policial" y exige que se investiguen las circunstancias exactas de su fallecimiento. Además, ha solicitado la realización de un informe médico independiente para esclarecer las causas de la muerte, cuyo resultado oficial aún está pendiente de la autopsia.

Intervención policial y primeros hechos

De acuerdo con el testimonio de la Guardia Civil, los agentes acudieron el sábado por la mañana a una vivienda en Santa Eulària tras un aviso por amenazas. Allí encontraron a un hombre en evidente estado de alteración y con signos de haber consumido drogas, que habría irrumpido en la vivienda de un vecino amenazándole con un cuchillo. Al intentar reducirlo, el DJ comenzó a convulsionar y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas por los agentes y los servicios médicos, terminó falleciendo.

Denuncias y testimonio de un testigo

En contraposición, ha salido a la luz el testimonio de Raffaele, amigo cercano del artista y testigo de lo sucedido, quien ha asegurado al diario Corriere della Sera que vio cómo "Michele fue golpeado en la cara y en la espalda" antes de ser esposado de pies y manos. "Estaba tumbado en la cama, jadeando, hasta que exhaló su último aliento", relató, señalando que presenció el intento de reanimación por parte de los servicios de emergencia, aunque sin éxito.

"La Guardia Civil no se dio cuenta de que yo estaba allí, me había escondido en una esquina. Cuando me vieron, gritaron: '¿Qué haces ahí? ¡Fuera!", ha declarado. El testigo ha explicado cómo estuvieron 15 minutos intentando reanimarle, pero finalmente no lo consiguieron. Raffaele ha asegurado que no se piensa quedar callado ante esta tragedia: "Por supuesto que voy a testificar. He perdido a un hermano".

Repercusiones políticas

El caso ha tenido una gran repercusión en Italia, especialmente en la región de Campania, de donde era originario el DJ. El Consulado General de Italia en Barcelona está asistiendo a la familia, mientras que políticos como el eurodiputado Fulvio Martusciello (Forza Italia) han exigido explicaciones. "Queremos la verdad sobre la muerte de Michele Noschese. No puede quedar sin esclarecer la muerte súbita de un joven tan querido", ha afirmado el político.

La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos, cuyo resultado será remitido a la autoridad judicial. Mientras tanto, la denuncia de la familia, que acusa a los agentes de homicidio voluntario, mantiene en el centro del debate las actuaciones policiales y el trato recibido por el DJ antes de su fallecimiento.