Sustituye al conductor sin carné antes de un control y da positivo en alcohol y cocaína

Una mujer ha sido denunciada por los Mossos d'Esquadra tras dar positivo penal en un control de alcoholemia y cocaína, después de cambiarse por el conductor del vehículo, que tenía el permiso de conducir retirado por orden judicial. Los hechos ocurrieron en un control policial en Sant Fruitós del Bages, Barcelona, durante la madrugada del pasado domingo.

El incidente tuvo lugar en el punto kilométrico 3 de la carretera C-16c, donde los Mossos d'Esquadra habían instalado un control de alcoholemia. Según fuentes policiales citadas por EFE, los agentes observaron cómo un vehículo se aproximaba al control y, antes de alcanzarlo, se detenía para que los ocupantes intercambiasen sus posiciones: el hombre que inicialmente conducía pasó al asiento del acompañante y la mujer ocupó el puesto del conductor. Fue entonces cuando los agentes detuvieron el vehículo, identificaron a los ocupantes y procedieron a realizar pruebas de alcoholemia a ambos.

Positivo penal por alcoholemia y consumo de cocaína

La mujer, que se había puesto al volante minutos antes de ser interceptada, arrojó un resultado de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que supera el límite penal establecido en 0,60. Además, también dio positivo en cocaína, según confirmaron las pruebas toxicológicas realizadas en el mismo punto de control.

El positivo penal implica que los hechos pueden constituir un delito contra la seguridad vial, lo que podría derivar en la apertura de un procedimiento judicial.

El conductor también había consumido alcohol

En este tipo de situaciones, cuando los agentes detectan que hay un intercambio de puestos en el vehículo antes de un control, es habitual que sometan a la prueba de alcoholemia a ambos ocupantes.

En este caso, el hombre que inicialmente conducía también fue sometido al test de alcoholemia, con un resultado de 0,54 miligramos por litro, superior al límite administrativo permitido, aunque sin llegar al umbral penal. Al verificar su identidad, los Mossos comprobaron que tenía el permiso de conducir suspendido por orden judicial, lo que le impedía legalmente conducir en ese momento.

Como consecuencia de los hechos, tanto la mujer como el hombre fueron denunciados por diferentes infracciones. Ella, por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, y él por circular con el permiso de conducir retirado y bajo los efectos del alcohol.

Los Mossos d'Esquadra no han informado de que se produjera ninguna detención, sin embargo, los resultados de las pruebas y la situación legal del conductor podrían tener repercusiones penales.