Desmantelan un zoo clandestino con más 150 especies exóticas en Castellón

La Guardia Civil ha desmantelado en la localidad castellonense de Nules un zoológico privado sin autorización, en el que se encontraban más de 150 ejemplares de 56 especies exóticas, algunas de ellas en peligro de extinción.

Dos personas han sido investigadas por la posesión y supuesta venta ilegal de animales protegidos, sin contar con permisos de criador ni registro de núcleo zoológico.

Anuncio en internet y seguimiento

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron un anuncio en una página web que ofrecía para la venta diversas especies animales incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En el anuncio se ofrecían nutrias asiáticas, agutíes y kinkajús, así como la cría de otros animales protegidos, entre ellos suricatos, caracales y canguros.

Gracias a esta vigilancia, los investigadores obtuvieron varios vídeos del supuesto criador, en los que aparecían especies como leopardos, lechuzas, llamas e ibis. A partir de estas pruebas, se logró identificar a un residente en la provincia de Valencia, y posteriormente a una segunda persona, ambas implicadas en la tenencia de los animales y en su posible comercialización.

Registro en varias parcelas de Nules

Tras comprobar que ninguno de los implicados contaba con autorización oficial, se procedió al registro de varias parcelas y almacenes en la localidad de Nules. En el interior, se hallaron numerosas jaulas como las que aparecían en los vídeos.

En total, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) localizaron más de 150 animales procedentes de los cinco continentes, entre ellos especies clasificadas en el Anexo I de CITES, protección que otorga la máxima protección internacional por su riesgo de extinción.

Especies protegidas incautadas

Entre los animales encontrados destacan dos lémures cata, dos nutrias asiáticas y un estornino de Bali, del que quedan menos de un centenar de ejemplares en libertad en todo el mundo. También se localizaron una cebra, dos servales, dos tucanes, dos grullas coronadas, seis turacos, cuatro ibis, dos suricatos, tres mangostas, una zarigüeya, dos muflones americanos, cinco búhos, un dromedario, tres guacamayos, cinco kinkajús y dos puercoespines, entre otros.

Nutrias incautadas en el zoo ilegal de Castellón | Fuente: Guardia Civil

Además, dos de los tres guacamayos estaban denunciados como robados en una localidad de Almería, lo que ha añadido una posible conexión con otros delitos contra la fauna.

Valor económico y proceso judicial

Según los informes provisionales, el daño económico causado a la fauna silvestre internacional supera los dos millones de euros. El valor medio de los ejemplares incautados en el mercado alcanza los 70.000 euros por unidad.

Los dos hombres investigados, de 30 y 35 años, se enfrentan a delitos contra la fauna y contrabando por tráfico de especies protegidas. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules.

Durante los registros participó personal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encargado de identificar y catalogar los animales hallados.