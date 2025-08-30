La Policía indonesia halla el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz

La Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, desaparecida desde hace dos meses, según confirmaron a EFE este sábado desde la comisaría indonesia encargada del caso y un familiar de la víctima. La aparición del cuerpo de Mati, como la conocían sus familiares y amigos, pone fin a dos meses de incertidumbre.

Según fuentes policiales han confirmado a La Sexta, el cuerpo sin vida de Mati ha sido encontrado en la playa, extremo que también habría confirmado a EFE el sobrino de Mati, Ignacio Vilariño, en un mensaje en que decía que el cuerpo de su "amada tía" ha sido hallado "enterrado en una playa de Lombok". La Sexta, por su parte, ha adelantado que hay dos detenidos relacionados con el suceso.

Los dos detenidos confiesan el crimen

Posteriormente la Policía indonesia ha confirmado que los dos detenidos han confesado el crimen. Se trata de dos hombres de 34 y 30 años residentes de la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel de Muñoz en la isla, cercana a Bali, indicó Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría Lombok Occidental.

Uno de los hombres fue detenido en su residencia y otro en el hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia, sin detallar cuándo ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

"Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana", indicó el policía en el comunicado, que añade que, según las confesiones, tenían como objetivo "robar las pertenencias" de Mati Muñoz. La española, según la confesión de los detenidos, habría sido asfixiada.

Dos meses de incertidumbre

La desaparición de María Matilde Muñoz Cazorla tuvo en vilo a sus familiares y amigos durante dos meses. La española —de 72 años y natural de Ferrol— fue vista por última vez el pasado 1 de julio en la isla indonesia de Lombok, a la que había llegado unos días antes y en la que pasaba largas temporadas cada año. Se había convertido en uno de los lugares favoritos del mundo de la mujer, azafata de vuelo jubilada y afincada en Mallorca, que vivía buena parte del año viajando por Asia.

La sospechosa versión del hotel

En Lombok, Mati alquiló una habitación en el hotel Bumi Aditya, en la zona de Senggigi. La tenía reservada hasta el 20 de julio. De hecho, había pagado las tres semanas de alojamiento restantes por adelantado. Lo hizo justo el 1 de julio, el día en que desapareció, por transferencia bancaria. Aunque desde el establecimiento aseguraron que pagó en efectivo y la vieron por última vez al día siguiente.

La versión mantenida por el hotel, plagada de contradicciones y mentiras, llevó a los seres queridos de Mati a pensar que su desaparición había sido fruto de una acción criminal. La aparición de las pertenencias de la mujer en un cubo de basura cercano al alojamiento —que adelantaba el diario ABC el pasado domingo— no hicieron más que acrecentar sus sospechas. Los empleados de Bumi Aditya encontraron su ropa, sandalias, libros, productos de aseo personal y la mochila con la que viajaba.

Su pasaporte, su móvil y sus tarjetas

La policía, además, había echado en falta tanto su pasaporte como su teléfono móvil y sus tarjetas de crédito. Se da la circunstancia de que estas últimas las había recibido en Lombok tan sólo 12 días antes de que se la viera por última vez, después de perderlas y solicitar unas nuevas. Los investigadores creen que este extremo podría tener que ver con su desaparición, todo apunta que forzosa. De lo que los agentes están seguros es de que Mati no había salido de la isla.