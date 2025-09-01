Un terremoto de magnitud 6 causa al menos 600 muertos en Afganistán

Al menos 610 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas a causa de un seísmo de magnitud 6 en la escala de Ritcher producido al este de Afganistán. Al terremoto inicial, registrado a las 23:47 del domingo, siguieron dos réplicas, una de magnitud de 5,2 y otra de 4,7. Estas sacudidas se sintieron en Kunar, Nangarhar, Nuristán y Laghman, y alcanzaron también a Kabul, la capital.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdulmatin Qani, ha indicado que hasta el momento se han confirmado 610 fallecidos y 1.300 heridos en la provincia de Kunar, la más afectada por el seísmo, a los que se suman doce muertos y 255 heridos en Nangarhar, tal y como ha recogido la radiotelevisión afgana Shamshad. Los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara también se han visto afectados.

La Autoridad de Preparación para Desastres Naturales de la provincia de Kunar, en el noreste de Afganistán, ha confirmado esta cifra en un comunicado recogido por la cadena de televisión Tolo News, en el que han precisado que se trata de un balance preliminar sobre los distritos de Nurgal, donde varias aldeas han quedado sepultadas, Sawkay, Watapur, Manogi y Chapa Dara. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se sitúa a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros.

Dificultades en la ayuda

Desde el primer momento, los equipos de rescate trabajan para encontrar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en Kunar y Nuristán. Naciones Unidas, la Media Luna Roja afgana y el Gobierno talibán han puesto en marcha una operación de rescate masivo en el este del país.

"Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha causado pérdidas de vidas y daños materiales en algunas de nuestras provincias orientales.

Los funcionarios locales y los residentes están actualmente involucrados en los esfuerzos de rescate de las personas afectadas. También están en camino equipos de apoyo del centro y de las provincias cercanas y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas", escribió en redes el portavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Zabihullah Mujahid.

En Pakistán, se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en Chakwal, Taxila, Wah Cantt y Lahore, en Peshawar, Mardan, Murree y zonas aledañas, si bien hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales, según recoge la cadena Geo TV.