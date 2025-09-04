Muere una niña de 11 años al caer desde la azotea del edificio en el que vivía

Una menor de 11 años ha fallecido al caer al vacío desde una cuarta planta en Sevilla. En un principio la Policía Nacional se inclinaba por calificar el suceso de fatídico accidente pero tras realizar las primeras investigaciones, todo apunta a que la menor "habría intentado deslizarse con una manguera desde la azotea para acceder a la terraza de su domicilio familiar, supuestamente, al no disponer de las llaves de la vivienda".

Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en declaraciones a los medios "Todo indica que la menor quería acceder al domicilio desde su azotea y que la manguera que había utilizado para ello se rompió, con lo que cayó al vacío desde una cuarta planta", ha afirmado Fernández, quien ha lamentado esta tragedia y ha destacado que, no obstante, "la investigación sigue abierta".

Según detallan fuentes de Emergencias 112, este servicio recibió una llamada sobre las 22:30 de este miércoles en la que se avisaba de una persona precipitada "desde una cuarta o quinta planta". El alertante situó el suceso en la avenida de la Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, Bomberos y del 061. Al llegar al punto indicado, los sanitarios movilizados solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor de 11 años de edad.