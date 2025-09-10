Un instituto de Logroño mantiene la prohibición del uso del hiyab en sus aulas

La polémica en la que se está viendo envuelto el IES Sagasta de Logroño, en La Rioja, ha surgido a raíz de la denuncia de varias asociaciones de inmigrantes después de que este inicio de curso el centro impidiera la entrada al mismo de varias alumnas que, en contra de la normativa interna del mismo, portaban el velo islámico o hiyab.

Ante esta situación las asociaciones ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes), Asociación paquistaní de La Rioja, AMIN (Asociación Mundo Inmigrante), Arabella (Asociación de mujeres árabes en La Rioja), Asociación Faizan e Madina de Logroño y Asociación Gulzare Madina Logroño no tardaron en emitir un comunicado lamentando esta decisión y defendiendo que "esta prenda que, si bien no es obligatoria constituye un elemento de identificación religiosa muy importante sin el que algunas mujeres se sienten violentas". Aseguraban también que "durante años, hasta el día de hoy, las alumnas que habían decidido incorporarlo a su indumentaria escolar en dicho IES lo habían hecho con total libertad".

En cualquier caso reconocen estas asociaciones que no eran desconocedoras de la normativa interna del centro que no permite acudir a clase con la cabeza tapada, aunque argumentan que según su criterio "ciertamente, el hiyab no tapa la cabeza, tan sólo el pelo y las orejas".

Aún así en el comunicado emitido acusan al IES Sagasta de estar atentando contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, añaden, pervierte la Ley Orgánica de Educación.

La dirección defiende que no vulnera derechos

Ante tamañas acusaciones el centro ha emitido un comunicado de respuesta este miércoles en el que reitera que la aplicación de su normativa interna, en lo que afecta a la prohibición del uso del hiyab o velo islámico "no vulnera en ningún caso los derechos fundamentales", incluidos el derecho a la educación, a la libertad religiosa y a la propia imagen.

Explica la dirección del IES Sagasta que, ante la ausencia de una regulación nacional, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centro, el ROFC, recoge en su artículo 80.4 la prohibición de "gorras, capuchas, boinas y similares en el interior del edificio". Destaca además que la medida fue consultada previamente con la Consejería de Educación del Gobierno riojano y con los servicios jurídicos, que confirmaron su legalidad, por lo que posteriormente fue aprobada por el Consejo Escolar, órgano competente en estas decisiones en los centros educativos.

Medida que, destaca también el centro, fue comunicada a todas las familias de manera general y no solo. Sostiene la dirección que durante todo este verano ha mantenido reuniones individuales con las cinco alumnas a las que se ha prohibido ahora la entrada y que ya acudían al centro con velo, así como a dos alumnas en la misma situación que se ha incorporado al mismo este curso escolar. De igual forma asegura el centro que celebraron reuniones con colectivos y organizaciones sociales y que están dispuestos a seguir dialogando con ellos.

Por cierto que explica también el centro que se ha tomado esta decisión después de que se disparase el uso de gorras y capuchas que dificultaban la identificación del alumnado y la comunicación con el profesorado. Por ello y para no incurrir en agravios comparativos se ha instaurado la medida para todos en aras, asegura el centro, de fomentar la convivencia como seña de identidad del instituto.

En cualquier caso la dirección asegura también que el inicio de curso se desarrolló con total normalidad y que todas las alumnas salvo dos acataron la decisión, igual que se pidió a otros alumnos que se quitaran capuchas, gorras o cascos. Niegan incidente alguno y reiteran que nadie se ha quedado fuera del instituto.

Reitera también el centro que esta misma normativa se aplica en otros centros públicos de La Rioja sin que haya habido polémica alguna.