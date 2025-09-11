Seis muertos y al menos 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

La explosión de un camión cisterna con 49.500 litros de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, según los primeros reportes hasta ahora hay seis personas fallecidas y 90 heridos, según informa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

La titular de Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa Venegas, ha explicado que de los 90 heridos, 23 permanecen en estado crítico y que la mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

Los pacientes han sido trasladados a distintos hospitales de la red de salud pública y privada de la capital. De momento, entre los daños materiales se encuentran 28 vehículos por la onda expansiva y el fuego.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con los familiares de los fallecidos y heridos. "Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesita vamos a estar ahí muy pendientes", afirmó.

La mandataria destacó la actuación inmediata de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil, que fueron los primeros en acudir al lugar del siniestro para colaborar con las autoridades locales. Asimismo, subrayó que el Gobierno federal dará seguimiento a las investigaciones y garantizará el acompañamiento médico y el respaldo a las familias afectadas.

la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó en un comunicado que la citada empresa "no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado".

Según explicó Urzúa, la explosión se produjo después de que el vehículo volcara alrededor de las 14:30 horas del miércoles. El siniestro generó una fuga de gas y una posterior detonación que provocó una llamarada de gran magnitud visible a varios kilómetros.

Muchos de los que se encontraban en el lugar de los hechos, fueron testigos de la gran explosión, y captaron los instantes de caos posteriores. La magnitud del incendio obligó al cierre de las principales vías en el oriente de la capital, donde se desplegaron equipos de bomberos, Cruz Roja, Guardia Nacional y personal militar. El conductor sobrevivió y se encuentra hospitalizado como parte de los lesionados.