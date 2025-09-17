Se aprovechó de su 'autoridad y superioridad': 63 años para el entrenador pederasta de Huelva

Condenado a 63 años de cárcel el entrenador acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores del club de fútbol en el que entrenaba a varias categorías.

La sentencia de conformidad que ha dictaminado la Audiencia Provincial de Huelva considera a esta persona, que también trabajaba como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva, responsable de hasta 31 delitos: cinco de agresión sexual a menor de 16 años, 14 de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresión sexual, cuatro de abuso sexual, dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso.

Se considera probado que el ahora condenado fue, desde 2017 a 2022, entrenador en distintas categorías de un club de fútbol base femenino de Huelva, y en dicho periodo se aprovechó de la autoridad y superioridad que le confería el hecho de ser entrenador de menores de edad para abusar de sus víctimas.

El hombre accedía de forma cotidiana a los vestuarios y duchas de sus jugadoras y les propinaba, de forma habitual, "cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos". También según la sentencia les hacía "frecuentes comentarios sobre su aspecto físico".

63 años de prisión

Abusos sexuales por los que se le ha impuesto penas que van desde los seis a los tres años y nueve meses, órdenes de alejamiento a menos de 200 metros y prohibición de comunicación con las víctimas durante cinco años en el caso de 20 de las víctimas, elevando ese tiempo a 10 años para la restante.

En total 63 años de cárcel, aunque señala la Audiencia Provincial de Huelva que no podrá cumplir una pena de prisión superior al triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en las que haya incurrido.

En este caso, en el que han concurrido las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía, el hombre ha sido condenado también a indemnizar a las víctimas con cuantías que van desde los 11.025 euros hasta los 2.177.